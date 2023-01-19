Американські індекси впали після слабких даних та яструбиних коментарів ФРС

S&P 500 і Dow втратили майже 2% у середу, що стало їх найбільшим денним падінням більш ніж за місяць після того, як слабкі економічні дані посилили побоювання з приводу рецесії, а яструбині коментарі представників Федеральної резервної системи ще більше зіпсували настрої інвесторів.

Перед відкриттям ринку економічні дані США показали, що роздрібні продажі та ціни виробників у грудні знизилися більше, ніж очікувалося, тоді як виробництво на фабриках у США впало більше, ніж очікувалося, а листопадовий обсяг виробництва виявився слабшим, ніж передбачалося.

"Схоже, що інвестори, нарешті, дійшли висновку, що контроль над інфляцією - це не безкоштовний обід, і що всі жорсткі дії, які ФРС мала зробити, щоб змусити інфляцію рухатися в правильному напрямку, пов'язані з економічними витратами", - сказав Майкл. Рейнольдс. , віце-президент з інвестиційної стратегії Glenmede

«В інвесторів могло бути помилкове переконання, що цей сценарій м'якої посадки був подією з вищою ймовірністю, ніж це є насправді».

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 613,89 пунктів, або 1,81%, до 33 296,96 пунктів, а S&P 500 втратив 62,11 пунктів, або 1,56%, до 3928,86 пунктів. Індекс Nasdaq Composite впав на 138,10 пунктів, або 1,24%, до 10 957,01 пунктів.

Падіння в середу було першим збитком Nasdaq за вісім сесій, тоді як падіння S&P показало найбільше денне відсоткове зниження з 15 грудня.

Сем Стовалл, головний інвестиційний стратег дослідницького центру CFRA, сказав, що основні середні показники Волл-стріт показують зростання за 2023 рік і деякі інвестори розглядають слабкі дані як можливість зафіксувати прибуток.

«Ринок було перекуплено. Сьогоднішні економічні дані послужили спусковим гачком для початку фіксації прибутку, і групи з найбільшим прибутком виявилися тими, хто показав найкращі результати минулого року», - сказав Стовалл.

Найслабшими секторами в середу були оборонні споживчі товари, що подешевшали на 2,7%, та комунальні послуги, що подешевшали на 2,4%. Для порівняння, кращими показниками були важчі галузі, такі як послуги зв'язку, що знизилися на 0,9%, та технології, що знизилися на 1,3%.

Раніше того ж дня президент ФРБ Сент-Луїса Джеймс Буллард і президент ФРБ Клівленда Лоретта Местер наголосили на необхідності підвищення ставок вище 5%, щоб приборкати інфляцію.

А ближче до вечора президент Федеральної резервної системи Філадельфії Патрік Харкер заявив, що очікує, що ФРС підвищить ставки ще кілька разів цього року, хоча він повторив попередні коментарі про те, що він готовий до того, що центральний банк США перейде до повільніших темпів підвищення ставок через ознаки охолодження інфляції.

У коментарі ФРС також наголошується на невідповідності між оцінкою відсоткової ставки центрального банку США та очікуваннями ринку, які до червня досягли піку ставки на рівні 4,88%. Наразі трейдери роблять ставку на підвищення ставки на 25 базисних пунктів у лютому.

Інвестори також зосереджені на звітах за четвертий квартал, щоб побачити, як корпоративна Америка працює на тлі вищих процентних ставок.

Аналітики тепер очікують, що річний прибуток компаній S&P 500 знизиться на 2,6% за квартал, згідно з даними Refinitiv порівняно зі зниженням на 1,6% на початку року.

Акції Moderna Inc зросли на 3,3% після публікації даних, які продемонстрували ефективність її вакцини проти респіраторно-синцитіального вірусу (RSV).

Акції PNC Financial Services Group Inc впали на 6% після того, як компанія не спромоглася оцінити прибуток у четвертому кварталі.

Кількість випусків, що падають, на NYSE перевищувала кількість зростаючих у співвідношенні 1,88 до 1; на Nasdaq співвідношення 1,98 до 1 сприяло зниженню.

S&P 500 показав дев'ять нових 52-тижневих максимумів та два нових мінімуми; Nasdaq Composite зафіксував 78 нових максимумів та 20 нових мінімумів.

На біржах США 11,76 млрд акцій перейшли з рук до рук у середу порівняно із середнім показником у 10,45 млрд за останні 20 сесій.