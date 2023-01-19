Європарламент відклав голосування за ухвалення MiCA до квітня 2023 року

Європейський парламент розгляне регламент регулювання криптовалют на території ЄС, відомий як MiCA, у квітні 2023 року. Про це повідомляє The Block з посиланням на представника інституції.

За інформацією ЗМІ, голосування стосовно законопроєкту мало відбутися у лютому, але його відклали через «технічні» причини. Документ містить близько 400 сторінок, які потрібно перекласти 24 офіційними мовами країн-членів Євросоюзу.

MiCA встановлює правила для ліцензування криптокомпаній та регулює випуск стейблкоїнів у межах ЄС.

Окрім того, Європейська комісія підготувала законопроєкт, згідно з яким постачальники криптовалютних послуг надаватимуть деталі транзакцій своїх клієнтів податковим органам. Він стосується NFT, деривативів та стейблкоїнів, тож має доповнити правила MiCA.

Раніше члени Європарламенту ухвалили документ щодо ідентифікації учасників криптотранзакцій та джерел походження коштів для боротьби з відмиванням грошей.

На тлі краху криптовалютної біржі FTX та низки інших компаній, чимало регуляторів вимагають посилення контролю за постачальниками криптовалютних послуг.