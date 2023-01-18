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Єна падає, оскільки Банк Японії дотримується надм'якої політики
08:50 18.01.2023 |
Єна різко впала до основних валют у середу після того, як Банк Японії зберіг наднизькі відсоткові ставки, розчарувавши деяких інвесторів, які сподівалися, що центральний банк ще більше послабить свою політику контролю над кривою прибутковості.
Центральний банк приголомшив ринок минулого місяця, підвищивши межу прибутковості 10-річних облігацій з 0,25% до 0,5%, подвоївши допустимий діапазон вище або нижче за нульового рівня. З того часу ходили чутки, що Банк Японії може ще більше змінити свою політику контролю кривої прибутковості (YCC) або навіть відмовитися від неї.
На дводенній нараді Банк Японії одноголосно зберіг цільові показники YCC, встановлені на рівні -0,1% для короткострокових процентних ставок та близько 0% для 10-річної прибутковості. Він також не вніс змін до свого прогнозу, що дозволяє прибутковості 10-річних облігацій переміщатися на 50 базисних пунктів в обидва боки від цільового рівня 0%.
В результаті єна зазнала великих втрат: азіатська валюта впала на 2,3% до долара, що стало найгіршим днем з березня 2020 року.
Євро додав 2% до 141,1 єни, а фунт стерлінгів зріс на понад 2% до 160,71 єни. Австралійський долар додав 2,2%, а сінгапурський долар зріс на 1,9%. Востаннє долар США зріс на 2,42% до 131,22 єни.
Деякі інвестори роблять ставку на те, що Банк Японії буде змушений скоригувати або навіть ліквідувати YCC, вважаючи, що центральний банк не зможе витримати величезний обсяг купівлі облігацій, необхідний захисту обмеження.
У середу дохідність державних облігацій Японії впала найбільше за десятиліття, різко відступивши від встановленого центральним банком стелі в 0,5% після прийнятого рішення. Прибутковість 10-річних облігацій неодноразово перевищувала стелю за останні чотири сесії.
"Спекулянти, ймовірно, збільшать свої яструбині ставки на зміну політики Банку Японії", - сказав Андерсон Алвес, ринковий аналітик ActivTrades.
"Сьогоднішня політика цін показує, що поточна структура може спровокувати ще одне небажане падіння єни, що може призвести до збільшення вартості імпорту сировини".
Індекс долара, який вимірює вартість долара по відношенню до шести аналогів, зріс на 0,42% до 102,810, що є найбільшим одноденним відсотковим стрибком з 5 січня.
По відношенню до долара США фунт стерлінгів востаннє торгувався на рівні 1,2281 долара, знизившись за день на 0,06%, тоді як євро послабився на 0,18% до 1,0769 долара.
Австралійський долар практично не змінився, а ківі зріс на 0,30% - до 0,645 долара.
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