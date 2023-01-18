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АНАЛІТИКА

Новорічне ралі золота провалилося напередодні сигналів ФРС та потоку даних США

08:12 18.01.2023 |

Фінанси

 

Новорічне ралі цін на золото, схоже, вичерпало себе: у середу жовтий метал коливається нижче за вісіммісячний максимум, оскільки ринки пригнулися напередодні виступу Федеральної резервної системи та економічних даних США, які мають бути опубліковані цього тижня.

У той час як очікування менш яструбиної позиції ФРС та потенційної рецесії стимулювали сильне зростання золота за останні два тижні, трейдери тепер чекають на нові сигнали, що підтверджують цю тенденцію. Цього тижня очікуються виступи кількох представників ФРС, найбільш помітним із яких стане віце-голова Лаель Брейнард, що виступить у четвер.

Шквал економічних показників США також має пролити більше світла на те, як найбільша економіка світу працювала протягом грудня, починаючи з даних про інфляцію індексу цін виробників, роздрібного продажу та промислового виробництва, які мають бути опубліковані пізніше у середу.

Спот-золото не змінилося на рівні 1908,74 долара за унцію, тоді як ф'ючерси на золото зросли на 0,1% до 1911,30 долара за унцію на 19:19 за східним часом (00:19 за Грінвічем). Обидва інструменти впали на 0,5% у вівторок.

Слабкість долара у поєднанні зі зростаючими побоюваннями рецесії цього року призвела до різкого зростання золота до більш ніж восьмимісячного максимуму минулого тижня. Зараз жовтий метал торгується приблизно на 160 доларів нижче за рекордний максимум на тлі зростаючих ставок на те, що ФРС підвищуватиме ставки повільнішими темпами цього року.

Долар цього тижня дещо зміцнився по відношенню до кошика валют, відновившись після семимісячного мінімуму. Але зростання долара було обмежене, оскільки ринки також очікували на засідання Банку Японії з питань політики, яке відбудеться пізніше того ж дня.

Будь-які яструбині сигнали з боку центрального банку можуть розхитати долар і надати додаткову підтримку золоту, тим більше, що посилення надм'якої грошово-кредитної політики Банку Японії обіцяє нові глобальні економічні перешкоди.

Інші дорогоцінні метали також трималися у вузьких діапазонах у середу.

Серед промислових металів ціни на мідь знизилися після різкого зростання у вівторок на тлі ознак економічної стійкості Китаю, найбільшого імпортера міді у світі.

Ф'ючерси на високоякісну мідь впали на 0,2% до 4,2272 дол. за фунт після зростання більш ніж на 2% на попередній сесії.

Хоча дані у вівторок показали, що економічне зростання Китаю суттєво сповільнилося у 2022 році порівняно з попереднім роком, вищі, ніж очікувалося, темпи зростання у четвертому кварталі, особливо у грудні, вселили надію на те, що цього року в країні в кінцевому результаті відбудеться відновлення після ослаблення економічної кризи.
За матеріалами: investing.com
Ключові теги: золото
 

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