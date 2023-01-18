Goldman, Travelers тягнуть Dow вниз у міру того, як починається сезон звітності

Індекс Dow впав більш ніж на 1% у вівторок, оскільки слабкі звіти Goldman Sachs призвели до зниження індексу, але стрибок акцій Tesla допоміг Nasdaq зберегти позитивний настрій, оскільки сезон корпоративних звітів зайняв центральне місце.

Зростання акцій Tesla Inc після різкого зростання роздрібних продажів виробника електромобілів у Китаї в січні допомогло орієнтованим на зростання акціям додати у ціні, але акції компаній з малою капіталізацією та вартісних акцій впали, оскільки побоювання з приводу рецесії стривожили інвесторів.

Аналітики з нетерпінням чекають новин від корпоративної Америки про умови попиту на тлі ознак висхідної тенденції в економіці, сказав Ентоні Саглімбене, головний ринковий стратег Ameriprise Financial у Трої, штат Мічиган.

«Оцінки прибутку настільки знизилися на початку сезону звітності, що компанії мають потенціал подолати дуже низьку планку», - сказав Саглімбене.

«Якщо середовище попиту, як і раніше, буде відносно здоровим, це перевершить очікування, тому що я думаю, що аналітики дуже сильно знизили прибуток».

Акції Goldman Sachs Group Inc впали на 6,44% після того, як банк повідомив про більший, ніж очікувалося, падіння квартального прибутку, що стало найбільшою перешкодою для виваженого за ціною індексу. Вартість акцій пропорційна їхньому вкладу в індекс, на відміну від S&P 500, зваженого за ринковою капіталізацією.

Goldman Sachs повідомив про найбільше одноденне відсоткове падіння з січня минулого року .

Також вплив на індекс Dow «блакитних фішок» справила страхова компанія Travelers Cos Inc, акції якої впали на 4,60% після того, як прогноз прибутку в четвертому кварталі виявився нижчим за оцінки.

Але стрибок акцій Tesla на 7,43% допоміг зберегти Nasdaq на плаву після недавнього зниження цін, яке компанія виробила на свої моделі, що найбільше продаються, свідчать дані China Merchants Bank International.

Тесла був найбільшим відсотковим приростом як на S&P 500, так і Nasdaq 100.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 391,76 пунктів, або 1,14%, до 33 910,85 пунктів, а S&P 500 втратив 8,12 пунктів, або 0,20%, до 3990,97 пунктів. Nasdaq Composite додав 15,96 пунктів, або 0,14%, до 11 095,11.

Dow зафіксував серію перемог із чотирьох сесій, у той час як Nasdaq зафіксував своє сьоме зростання поспіль, найдовшу серію з листопада 2021 року.

Обсяг на біржах США становив 11,11 млрд акцій.

Папери Morgan Stanley зросли на 5,91% після того, як перевершили оцінки аналітиків із прибутку у четвертому кварталі, оскільки його торговий бізнес отримав імпульс від волатильності ринку.

Аналітики очікують, що річний прибуток компаній S&P 500 знизиться на 2,4% за квартал, за даними Refinitiv, порівняно зі зниженням на 1,6% на початку року.

Дані показали, що виробництво в штаті Нью-Йорк різко скоротилося в січні через падіння замовлень і уповільнення зростання зайнятості, що вказує на слабкість фабрічної діяльності в країні, що посилюється, що посилює побоювання з приводу рецесії.

Ринки акцій продемонстрували сильний початок року після похмурого 2022 року, сподіваючись, що зниження інфляції та уповільнення зростання, особливо на ринку праці, дозволять Федеральній резервній системі скоротити масштаби підвищення процентних ставок, які він використовує для боротьби з високими цінами.

Учасники грошового ринку в даний час очікують підвищення процентної ставки на 25 базисних пунктів центральним банком США 1 лютого і очікують, що ставки досягнуть піку на рівні 4,9% у червні, а потім впадуть. Ставки за проектами ФРС перевищать 5% у наступному році.

Акції китайських компаній, що котируються в США, впали: JD.Com Inc впала на 5,72%, а Baidu Inc - на 6,02% після того, як економічне зростання Китаю в 2022 році впало до одного з найгірших рівнів майже за півстоліття.

Кількість випусків, що зростають, на NYSE перевищувала кількість падаючих у співвідношенні 1,17 до 1; на Nasdaq співвідношення 1,07 до 1 сприяло зростанню.

S&P 500 показав 14 нових 52-тижневих максимумів та один новий мінімум; Nasdaq Composite зафіксував 118 нових максимумів та 11 нових мінімумів.