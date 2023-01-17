Мінфін продав військові облігації на 5,5 млрд грн. Інвестори скуповували 6-місячні ОВДП

Міністерство фінансів України розмістило військові облігації на суму понад 5,5 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Найбільшим попитом серед інвесторів мали 6-місячні військові ОВДП під 13,43%. Їх продали на 3,9 млрд грн.

Також інвестори купили однорічні облігації під 18,5% на 136 млн грн, 1,2-річні під 19% на 1,4 млрд грн та дворічні під 19,5% на 6 млн грн.

Гроші інвесторів підтримують Збройні Сили України та забезпечують наших військових найнеобхіднішими: зброєю, патронами, технікою, харчуванням та медикаментами, нагадують у Мінфіні.



