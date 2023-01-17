Бізнес очікує девальвацію гривні до 42,6 грн/$, уповільнення інфляції до 23,3% - опитування НБУ

Український бізнес у четвертому кварталі 2022 року погіршив очікування щодо інфляції протягом найближчих 12 місяців до 23,3% з 25,2% у попередньому кварталі та погіршив очікування щодо девальвації гривні до 42,59 грн/$1.

Відповідно до результатів регулярного щоквартального опитування ділових очікувань підприємств країни, оприлюдненого на сайті Національного банку України (НБУ) у понеділок, індекс ділових очікувань (ІДО) підприємств порівняно з попереднім кварталом зріс до 83,5% з 79,5%, і свідчить про пом'якшення негативних економічних настроїв.

Як пояснив центробанк, зростання цього показника відбулося за рахунок менш песимістичних оцінок щодо інвестицій, витрат та кількості працівників.

Наголошується, що підприємства очікують уповільнення темпів скорочення обсягів виробництва товарів та послуг в Україні у наступні 12 місяців: баланс відповідей становить "мінус" 32,3% у четвертому кварталі порівняно з "мінус" 37,9% у третьому кварталі 2022 року.

При цьому більшість компаній (66,3%) очікує збереження свого фінансово-економічного становища в наступні 12 місяців без змін; 28,1% очікують на погіршення, а 16,6% - поліпшення.

Згідно зі звітом, 29,1% респондентів очікують на скорочення обсягів реалізації продукції (проти 31,7% у третьому кварталі), 21,8% - збільшення, а 49,1% - збереження на поточному рівні.

За даними опитування, 29% опитаних підприємств налаштовані скорочувати кількість працівників, 62% залишити штат без змін.

Зменшилися очікування підприємств щодо зростання заробітних плат працівників у наступні 12 місяців: 44,9% планують збільшувати заробітну плату, 49,1% - зберігати на поточному рівні, 6% - знижувати.

Кредити у нацвалюті планують залучати 84,9% респондентів, тоді як у попередньому кварталі ця частка становила 86,3%.

В опитуванні ділових очікувань, яке наводилося з 31 жовтня до 30 листопада 2022 року, взяли участь 637 підприємств із 21 регіону країни. Серед опитаних 19,3% - компанії переробної промисловості, 21,2% - оптової та роздрібної торгівлі, 14,1% - сільського господарства, 13% - транспорту та зв'язку, 6,6% - добувної промисловості, 4,9% - сфери електроенергії та водопостачання, 3% - будівництва, 17,9% - підприємства інших галузей.

ІДО - агрегований показник щодо очікуваного розвитку підприємств у наступні 12 місяців. Розраховується за результатами опитувань підприємств як середньоарифметичне значення балансів відповідей щодо фінансово-економічного стану підприємств, загальних обсягів реалізації продукції власного виробництва, інвестиційних витрат на проведення будівельних робіт, інвестиційних витрат на машини, обладнання та інвентар, кількості працівників.

Значення індексу понад 100 означає перевагу позитивних економічних настроїв у суспільстві, нижче від 100 - негативних економічних настроїв.

