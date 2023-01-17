ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 17.01.23
Національний банк України наводить дані щодо облігацій внутрішньої державної позики в обігу на 17 січня 2023 року.
Облiгацiї, якi знаходяться у власності
|Дата
|Усього
|НБУ
|Банки
|Юр. осіб
|Тер. громад
|Фіз. осіб
|Нерезидентів
|04.01.22
|1060707.50
|312605.95
|547088.37
|83127.79
|77.34
|25161.65
|92646.40
|01.02.22
|1057789.43
|310105.95
|555804.23
|84383.17
|180.09
|25913.33
|81402.67
|01.03.22
|1015817.34
|310105.95
|524752.24
|80554.30
|102.75
|25527.10
|74775.01
|01.04.22
|1048797.73
|330105.95
|538138.93
|79894.41
|102.75
|25736.52
|74819.17
|02.05.22
|1094644.51
|380105.95
|540528.79
|73841.31
|0.00
|25770.89
|74397.57
|01.06.22
|1145051.15
|430105.95
|539942.07
|73820.77
|203.28
|28625.73
|72353.36
|01.07.22
|1224911.17
|531105.95
|526633.22
|66847.06
|407.28
|28676.68
|71240.99
|01.08.22
|1254181.58
|556105.95
|532161.00
|64734.54
|542.31
|29572.33
|71065.45
|01.09.22
|1255653.20
|589569.95
|500727.67
|65567.47
|960.26
|29859.57
|68968.28
|01.10.22
|1289625.32
|619569.95
|500676.30
|68416.57
|1017.04
|31765.25
|68180.21
|01.11.22
|1301881.50
|644569.95
|497610.23
|66885.78
|678.74
|31549.57
|60587.24
|01.12.22
|1323803.10
|674569.95
|487144.81
|72199.48
|1020.67
|31316.85
|57551.33
|16.12.22
|1341885.80
|689569.95
|484638.38
|78093.25
|1029.67
|30916.54
|57657.00
|19.12.22
|1356873.47
|704569.95
|483778.23
|78172.82
|1020.67
|31071.79
|58260.00
|20.12.22
|1356834.97
|704569.95
|482982.27
|78382.36
|1020.67
|31246.71
|58633.00
|21.12.22
|1356854.22
|704569.95
|482668.94
|78427.64
|1020.67
|31321.75
|58845.28
|22.12.22
|1363156.09
|704569.95
|487798.44
|78927.49
|1343.23
|31556.71
|58960.28
|23.12.22
|1357955.68
|704569.95
|487663.71
|75572.18
|1343.23
|30075.48
|58731.13
|26.12.22
|1357908.91
|704569.95
|487138.67
|75937.81
|1343.23
|30126.12
|58793.14
|27.12.22
|1357915.83
|704569.95
|486986.66
|75978.44
|1343.23
|30287.29
|58750.25
|28.12.22
|1357947.41
|704569.95
|486906.22
|76057.53
|1343.23
|30418.50
|58651.98
|29.12.22
|1360748.53
|704569.95
|488874.89
|76515.98
|1722.82
|30546.44
|58518.46
|30.12.22
|1387970.97
|704569.95
|485645.46
|107298.20
|1883.69
|30170.25
|58403.42
|02.01.23
|1388035.64
|704569.95
|485984.50
|107336.83
|1883.69
|30268.00
|57992.67
|03.01.23
|1388010.90
|704569.95
|485917.70
|107333.75
|1883.69
|30313.14
|57992.67
|04.01.23
|1387660.26
|704569.95
|485492.63
|107396.60
|1883.69
|30376.62
|57940.77
|05.01.23
|1388850.63
|704569.95
|486479.71
|107420.15
|1883.69
|30500.35
|57996.77
|06.01.23
|1388841.01
|704569.95
|486312.90
|107519.64
|1883.69
|30663.05
|57891.77
|09.01.23
|1388537.21
|704569.95
|485749.34
|107556.54
|1883.69
|30756.90
|58020.79
|10.01.23
|1389070.66
|704569.95
|486240.62
|107589.35
|1883.69
|30858.34
|57928.70
|11.01.23
|1389155.93
|704569.95
|486170.86
|107627.12
|1883.69
|30945.61
|57958.71
|12.01.23
|1401797.11
|704569.95
|499036.11
|107856.89
|1791.21
|30770.92
|57772.02
|13.01.23
|1404517.63
|704569.95
|500250.88
|108790.74
|1791.21
|31473.24
|57641.61
|16.01.23
|1404657.57
|704569.95
|500076.37
|108892.39
|1791.21
|31683.66
|57643.99
|17.01.23
|1404674.76
|704569.95
|500097.35
|108843.70
|1791.21
|31788.13
|57584.42
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