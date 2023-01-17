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АНАЛІТИКА

У Нацбанку назвали передумови для повернення плаваючого курсу

08:50 17.01.2023 |

Фінанси

 

Національний банк поверне плаваючий курс, коли валютний ринок матиме більше можливостей для самозбалансування і пошуку рівноваги.

Про це розповів директор департаменту монетарної політики та економічного аналізу Національного банку України Володимир Лепушинський в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Момент повернення до плаваючого курсу пов'язаний не стільки з якимись календарними датами, скільки з передумовами. Це станеться тоді, коли валютний ринок матиме більше можливостей для самозбалансування і пошуку рівноваги, коли буде альтернативний якір для стабілізації очікувань. До повномасштабного вторгнення цю роль відігравала інфляція", - сказав Лепушинський.

Він нагадав, що на валютний ринок впливає безліч чинників та подій, тому дуже важко спрогнозувати час, коли відбудеться перехід від фіксованого до плаваючого обмінного курсу. Тим більше, що швидше за все це відбуватиметься поступово.

"Одна з переваг плаваючого курсу у тому, що він дозволяє не накопичувати дисбаланси в економіці. Наразі ми не бачимо якихось значних дисбалансів, пов'язаних саме з фіксацією обмінного курсу. Але важливо не пропустити той момент, коли ситуація розвернеться, і від фіксації обмінного курсу буде більше недоліків, ніж переваг, а дисбаланси почнуть накопичуватися", - зазначив Лепушинський.

Як повідомляв Укрінформ, Нацбанк 21 липня 2022 року скоригував офіційний курс гривні до долара США на 25% - до 36,5686 грн/дол. США
За матеріалами: Укрінформ
 

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