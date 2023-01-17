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Долар стабільний до євро, дешевшає до фунта перед публікацією даних про інфляцію у Британії
15:35 17.01.2023 |
Долар США стабільний у парі з євро на торгах у вівторок, дешевшає щодо фунта стерлінгів та зміцнюється до єни.
У центрі уваги трейдерів - дводенне засідання Банку Японії, що завершується в середу, а також дані про динаміку споживчих цін у Британії за грудень, які будуть оприлюднені 18 січня.
Економісти, яких опитало агентство Bloomberg, не очікують змін основних параметрів грошово-кредитної політики японського ЦБ за підсумками січневого засідання. Проте експерти не виключають сюрпризів з огляду на те, що в грудні Банк Японії несподівано розширив коридор коливань прибутковості десятирічних держпаперів.
Якщо японський ЦБ все ж таки ухвалить рішення скоригувати ДКП у середу, найбільш вірогідним варіантом його дій буде подальше розширення цього коридору, вважають експерти.
Курс долара до єни на 14:15 EET становить 128,78 єни проти 128,57 єни на закриття попередньої сесії. За останній місяць долар подешевшав більш ніж на 2% у парі з єною на очікуваннях коригування ультрам'якої політики японського ЦБ.
Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає під час торгів 0,07%, ширший WSJ Dollar Index - стабільний.
Пара євро/долар торгується на рівні $1,0825 порівняно з $1,0821 на закриття попередньої сесії.
Курс фунта до долара піднявся до $1,2252 проти $1,2196 напередодні.
Згідно з консенсус-прогнозом експертів, який наводить Trading Economics, темпи зростання споживчих цін у Великій Британії у грудні сповільнилися до 10,5% у річному вираженні порівняно з 10,7% місяцем раніше. Дані інфляції будуть оприлюднені в середу о 11:00 EET.
Юань дешевшає після публікації статданих, які показали слабші порівняно з цільовим показником темпи зростання ВВП Китаю в 2022 році.
Згідно з офіційними даними, економіка КНР зросла на 3% за мети уряду 5,5%.
Вартість американської валюти в парі з юанем піднялася до 6,7799 юаня, порівняно з 6,7336 юаня на закриття попередньої сесії.
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