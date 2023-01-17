Фондові ринки Китаю та Гонконгу завершили торги у мінусі після публікації даних про ВВП КНР

Фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) не показали єдиної динаміки за підсумками торгів у вівторок, китайський і гонконгський індикатори знизилися на даних про ВВП КНР, темпи зростання якого минулого року виявилися гіршими за цільовий показник влади.

Економіка Китаю у четвертому кварталі 2022 року збільшилась на 2,9% щодо аналогічного періоду попереднього року, повідомило Державне статистичне управління (ДСУ) країни. Таким чином, темпи зростання суттєво уповільнились порівняно з 3,9% у третьому кварталі. Проте вони перевершили консенсус-прогноз експертів, який передбачав зростання на 1,8%, зазначає Trading Economics.

За підсумками всього 2022 року економіка КНР збільшилася на 3% - гірше за цільовий показник зростання китайського уряду в 5,5%.

Річні темпи зростання стали другим із найнижчих з 1976 року. Найслабше підвищення ВВП за цей період було зафіксовано лише у 2020 році - 2,2%.

Крім того, згідно з даними ДСУ, чисельність населення Китаю у 2022 році скоротилася вперше більш ніж за 60 років - з 1961 року. Показник зменшився на 850 тис. осіб, до 1,41 млрд. осіб.

Ці дані спровокували падіння котирувань акцій китайських компаній, які випускають товари для дітей. Вартість паперів Kidswant Children Products опустилася на 7,9%, Ningbo David Medical Device - на 7,6%, China Feihe - на 2%.

Гонконзький фондовий індекс Hang Seng знизився за підсумками торгів на 0,8.

Лідером падіння в Гонконгу стали акції біотехнологічної компанії Wuxi Biologics, які подешевшали на 6,1% на інформації, що її крупний акціонер планує скоротити свою частку.

Папери Techtronic Industries знизилися в ціні на 4,1%, Baidu Inc. - на 1,6%. У той же час вартість акцій алюмінієвої компанії China Hongqiao Group піднялася на 2,5%, виробника оптичного обладнання Sunny Optical Technology - на 2,4%, рітейлера спортивних товарів Li Ning - на 1,4%.

Голова правління Hong Kong Exchange & Clearing Ltd. Лора Ча очікує, що зняття карантинних обмежень у Китаї підтримає гонконгський фондовий ринок. "Я думаю, що з відкриттям кордонів КНР економіка країни повернеться до зростання, - заявила Ча в ході Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) у Давосі у вівторок. - Ми бачимо суттєвий відкладений попит у китайській економіці, і Гонконг виграє від її відновлення".

Китайський індекс Shanghai Composite опустився на 0,1%. Папери China Life Insurance подешевшали на 3,6%, Ping An Insurance - на 1,1%, Zijin Mining Group - на 1,9%, China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) - на 0,5%.

Японський фондовий індекс Nikkei 225 додав 1,2% за підсумками торгів. Ринок уважно стежить за дводенним засіданням Банку Японії, що розпочалося у вівторок, вважаючи, що Центробанк може скоригувати грошово-кредитну політику.

Акції технологічних компаній стали лідерами зростання у Японії 17 січня. Папери SoftBank Group подорожчали на 1,9%, Tokyo Electron - на 2%, Lasertec - на 3%, Keyence - на 2,4%, Advantest - на 2,8%.

Південнокорейський KOSPI втратив 0,9% за підсумками торгів, австралійський індекс S&P/ASX 200 знизився менш ніж на 0,1%.