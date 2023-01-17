Золото торгується вище за 1900 доларів, очікуються нові економічні сигнали

Ціни на золото коливалися близько восьмимісячних максимумів у вівторок, дотримуючись вузького діапазону на останніх сесіях, оскільки інвестори чекають на нові сигнали від безлічі економічних даних, які мають бути опубліковані цього тижня, з особливою увагою до будь-яких ознак рецесії.

Обсяги торгів жовтим металом також обмежені вихідним днем у США у понеділок, хоча долар трохи відновився.

Ринки чекають на ключові показники інфляції з єврозони та Великобританії, а також даних про роздрібні продажі та промислове виробництво в США, щоб оцінити, чи зіткнуться найбільші економіки світу з потенційним уповільненням через жорсткі монетарні умови.

Засідання Банку Японії з питань політики у середу також перебуває у центрі уваги після того, як центральний банк несподівано зайняв яструбиний тон під час свого грудневого засідання. Цей крок вплинув на долар і трохи підтримав ціни на сировинні товари.

Спотове золото зросло на 0,2% до 1918,14 долара за унцію, а ф'ючерси на золото зросли на 0,1% до 1920,95 долара за унцію до 19:07 за східним часом (00:07 за Грінвічем). Хоча перспектива уповільнення зростання відсоткових ставок у США значно підвищила вартість жовтого металу в останні тижні, зараз спостерігається відновлення попиту на безпечний притулок перед потенційною глобальною рецесією цього року.

Ринки готуються до потенційного уповільнення темпів економічного зростання в основних економіках у міру того, як починають відчуватися наслідки різкого посилення грошово-кредитної політики у 2022 році. Раніше цього місяця Міжнародний валютний фонд попередив про такий сценарій у 2023 році.

Очікується, що золото виграє від потенційної рецесії з огляду на те, що це може підштовхнути ФРС до призупинення циклу підвищення ставок. У 2022 році центральний банк зробив один з найагресивніших заходів жорсткості, що призвело до зростання долара та удару по нерентабельних активах, таких як метали.

Серед промислових металів ціни на мідь трохи зросли у вівторок після різкого падіння із більш ніж семимісячного максимуму на попередній сесії. Червоний метал зафіксував сильне зростання за останній місяць на тлі перспективи відновлення попиту у Китаї, найбільшому імпортері.

Але хоча Китай нещодавно послабив більшість своїх заходів щодо боротьби з COVID, він також зіткнувся з величезним сплеском випадків захворювання на COVID-19, що поставило під сумнів терміни відновлення економіки. Очікується, що дані щодо ВВП, які будуть опубліковані пізніше у вівторок, проллють більше світла на цю тенденцію.

Ф'ючерси на високоякісну мідь зросли на 0,3% - до 4,1498 долара за фунт.