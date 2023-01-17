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Morgan Stanley знизив прогнози для долара на кінець 2023р.
17:15 16.01.2023 |
Експерти Morgan Stanley погіршили прогнози для долара США, зазначивши пожвавлення світової економіки, а також послаблення невизначеності, пов'язаної, зокрема, з інфляційним тиском.
Доларовий індекс ICE (показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, ієна, канадський долар, фунт стерлінгів та шведська крона), до кінця 2023 року складе 98 пунктів, очікують аналітики. Їх попередній прогноз передбачав, що індекс завершить рік на рівні 104 пункти.
За даними на 16:55 EET у понеділок значення індексу становить 102,39 пункту, що на 0,18% вище за рівень на закриття попередньої сесії.
"Макроекономічні сили, які стримували послаблення американської валюти, тепер посилюють його, - йдеться в огляді аналітиків Morgan Stanley, який цитує Market Watch. - Глобальне зростання демонструє ознаки пожвавлення, невизначеність щодо перспектив економіки та інфляції слабшає, і долар втрачає свою перевагу в carry trade і натомість зростання ставок там".
Прогноз Morgan Stanley для курсу євро у парі з доларом на кінець поточного року підвищено до $1,15 із $1,08. У понеділок він становить $1,0824.
Курс долара до юаня, як очікується, становитиме 6,65 юаня/$1 до кінця року (попередній прогноз - 6,8 юаня/$1). Вартість американської валюти щодо китайської піднялася під час торгів на 0,45%, до 6,7334.
За останній рік доларовий індекс ICE зріс на 7,5%, курс американської валюти у парі з євро додав 5,4%, з юанем - 6,1%.
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