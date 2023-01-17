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Банки видали за тиждень пільгових кредитів на понад мільярд
15:53 16.01.2023 |
За минулий тиждень 269 підприємців отримали кредити за урядовою програмою "Доступні кредити 5-7-9%" на загальну суму 1,1 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Загалом із початку дії програми, з лютого 2020 року, банки видали бізнесу 53,4 тисячі кредитів на 167 млрд грн.
Зазначається, що найбільше підприємці взяли антикризових кредитів - 61,7 млрд грн та на рефінансування попередньо отриманих кредитів - 28,7 млрд грн.
Окрім того, на антивоєнні цілі було видано 38,4 млрд грн, на інвестиційні цілі - 10,9 млрд грн. Аграрії отримали 25,8 млрд грн кредитних коштів на підтримку своєї діяльності, торговельні компанії взяли 1,4 млрд грн кредитів для поповнення обігових коштів.
Найчастіше кредитуються за програмою підприємства, що працюють в сфері сільського господарства (53%), торгівлі та виробництва (24%), промислової переробки (14%).
Серед регіонів лідерами за сумами кредитів є Львівська, Харківська, Дніпропетровська, Одеська, Київська, Вінницька області та Київ.
На сьогодні участь у програмі беруть 45 банків.
У Мінекономіки нагадали, що програма "Доступні кредити 5-7-9%" дозволяє залучити до 60 млн грн під 0% на період дії воєнного часу +1 місяць. Для роздрібних торгових мереж доступні кредитні кошти в розмірі до 1 млрд грн під 5% річних, що дає їм змогу вчасно розрахуватися з постачальниками та поповнити фінансовий баланс.
Крім того, уряд розширив програму доступних кредитів на підприємства, зруйновані внаслідок бойових дій. Підприємці зможуть отримати кредит на відновлення виробничих потужностей під 9% терміном до 5 років на суму до 60 млн грн.
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