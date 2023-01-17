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АНАЛІТИКА

Долар стабілізувався до євро і перейшов до зростання в парах з фунтом та єною

14:05 16.01.2023 |

Фінанси

 

Курс долара США почав зростати до ієни та фунта під час торгів у понеділок.

Курс долара до ієни зріс на 0,3% до 13:48 EET. Раніше за долар уперше за сім місяців давали менше 128 єн.

Фунт стерлінгів втрачає близько 0,2% і торгується на позначці $1,2215 проти $1,2234 наприкінці минулого тижня.

Пара євро/долар торгується на рівні $1,0830 проти $1,0833 на закриття сесії минулої п'ятниці.

Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара США щодо шести валют (євро, швейцарський франк, ієна, канадський долар, фунт стерлінгів та шведська крона), практично не змінюється і знаходиться поблизу мінімумів більш ніж за сім місяців.

Обсяг торгів на валютному ринку в понеділок буде нижчим від звичайного, оскільки біржі США закриті у зв'язку зі святкуванням Дня Мартіна Лютера Кінга, зазначає Trading Economics.

Інвестори продовжують оцінювати дані минулого тижня, що вказали на зниження темпів зростання споживчих цін у США у грудні до 6,5% у річному вираженні з 7,1% у листопаді. Таким чином, інфляція в Штатах опустилася до мінімуму з жовтня 2021 року, що може стати вирішальним аргументом на користь подальшого уповільнення темпів посилення грошово-кредитної політики Федеральною резервною системою.

Тим часом курс юаня, торги яким проходять на території материкового Китаю, становив 6,7315/$1 порівняно з 6,7030/$1 на закриття попередньої сесії, збільшившись на 0,4% та наблизившись до піврічного максимуму.

Як повідомлялося, Народний банк Китаю (НБК, центробанк країни) у понеділок влив у фінансову систему 779 млрд юанів ($116,2 млрд) у рамках програми середньострокового кредитування (MLF).

При цьому ставка за кредитами терміном на рік, що видаються у рамках MLF, була збережена на рівні 2,75% річних, йдеться у повідомленні НБК. Вона залишається без зміни п'ятий місяць поспіль.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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