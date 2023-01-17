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Акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі продовжують зростати третій тиждень поспіль
13:37 16.01.2023 |
Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі зростає третій тиждень поспіль і з 5 по 13 січня підвищився на 0,01%, або на 0,04 пункту, до 296,41 пункту.
Про це свідчать дані на сайті біржі, передають Українськi Новини.
На початку зазначеного періоду індекс становив 296,37 пункту, наприкінці - 296,41 пункту.
Найбільше зростання показали акції компанії "Астарта" (+2,3%), найбільше падіння - компанії Coal Energy (-7,0%).Як повідомляли Українськi Новини, національний індекс цін WIG-Ukraine із 30 грудня по 5 січня підвищився на 5,5%, або на 15,39 пункту, до 296,37 пункту.
|
Компанія
|
Ціна останньої угоди, злоті, 5 січня
|
Ціна останньої угоди, злоті, 13 січня
|
Зміна вартості, %
|
"Кернел"
|
18,49
|
18,58
|
+0,5
|
"Астарта"
|
22,20
|
22,70
|
+2,3
|
Coal Energy
|
1,72
|
1,60
|
-7,0
|
"Мілкіленд"
|
0,90
|
0,86
|
-4,4
|
"Агротон"
|
3,62
|
3,62
|
0,0
|
KSG Agro
|
2,21
|
2,19
|
-0,9
|
Sadovaya
|
----
|
----
|
----
|
"Овостар"
|
44,80
|
43,00
|
-4,0
|
IMC
|
16,60
|
15,85
|
-4,5
|
KDM Shipping
|
----
|
----
|
----
|
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