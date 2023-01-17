Акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі продовжують зростати третій тиждень поспіль

Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі зростає третій тиждень поспіль і з 5 по 13 січня підвищився на 0,01%, або на 0,04 пункту, до 296,41 пункту.

Про це свідчать дані на сайті біржі, передають Українськi Новини.

На початку зазначеного періоду індекс становив 296,37 пункту, наприкінці - 296,41 пункту.

Найбільше зростання показали акції компанії "Астарта" (+2,3%), найбільше падіння - компанії Coal Energy (-7,0%).

Компанія Ціна останньої угоди, злоті, 5 січня Ціна останньої угоди, злоті, 13 січня Зміна вартості, % "Кернел" 18,49 18,58 +0,5 "Астарта" 22,20 22,70 +2,3 Coal Energy 1,72 1,60 -7,0 "Мілкіленд" 0,90 0,86 -4,4 "Агротон" 3,62 3,62 0,0 KSG Agro 2,21 2,19 -0,9 Sadovaya ---- ---- ---- "Овостар" 44,80 43,00 -4,0 IMC 16,60 15,85 -4,5 KDM Shipping ---- ---- ----

Як повідомляли Українськi Новини, національний індекс цін WIG-Ukraine із 30 грудня по 5 січня підвищився на 5,5%, або на 15,39 пункту, до 296,37 пункту.