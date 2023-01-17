ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 15.01.23

Компанія також повідомила постачальників про необхідність суттєво скоротити у їх продуктах наявність інших компонентів, зроблених у Китаї. Dell прагне диверсифікувати ланцюжки поставок на тлі напруженості, що зберігається у відносинах Вашингтона і Пекіна.