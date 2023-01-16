Фінансові новини
- |
- 16.01.23
- |
- 09:33
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Є лише один шлях, щоб уникнути критики: нічого не робити, нічого не говорити і бути ніким"
Арістотель
Азіатські акції зростають на дещицю, Банк Японії бореться з ведмедями з облігацій
07:40 16.01.2023 |
Азіатські акції зростають в понеділок, оскільки інвестори стурбовано чекають, чи Банк Японії (BOJ) захистить свою масштабну політику стимулювання на ключовому засіданні цього тижня, тоді як святкові дні на ринках США призвели до млявих торгів.
Ходили чутки, що Банк Японії може провести екстрене засідання в понеділок, оскільки він щосили намагається захистити свою нову стелю прибутковості перед масовими продажами.
Це викликало занепокоєння на ринках і японський Nikkei впав на 1,0% до двотижневого мінімуму.
Найширший індекс акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону MSCI за межами Японії, як і раніше, виріс на 0,5% у зв'язку з надіями на швидке відкриття Китаю, що дало йому приріст на 4,2% минулого тижня. Індекс блакитних фішок Китаю також збільшився на 0,6%.
Ф'ючерси EUROSTOXX 50 додали 0,6%, а ф'ючерси FTSE додали 0,1%. Ф'ючерси на S&P 500 та ф'ючерси на Nasdaq не змінилися після стрибка на Уолл-стріт минулого тижня.
Цього тижня сезон звітності набирає обертів завдяки Goldman Sachs, Morgan Stanley та першій великій технологічній компанії Netflix.
Світові лідери, політики та вищі керівники корпорацій відвідають Всесвітній економічний форум у Давосі, і виступить безліч керівників центральних банків, у тому числі щонайменше дев'ять членів Федеральної резервної системи США.
Офіційне дводенне засідання Банку Японії закінчується в середу, і ходять чутки, що він внесе зміни до своєї політики контролю кривої прибутковості (YCC), враховуючи, що ринок підняв прибутковість 10-річних облігацій вище за свою нову стелю в 0,5%.
Банк Японії купив облігацій майже на 5 трлн ієн (39,12 млрд доларів) у п'ятницю, зробивши найбільшу денну операцію за всю історію спостережень, проте прибутковість за підсумками сесії зросла на 0,51%.
На початку понеділка банк запропонував купити ще 1,3 трлн ієн JGB, але прибутковість залишилася на рівні 0,51%.
"Все ще існує деяка ймовірність того, що тиск ринку змусить Банк Японії внести додаткові корективи або вийти з YCC", - зазначають аналітики JPMorgan. "Ми не можемо ігнорувати цю можливість, але на даному етапі ми не вважаємо її основним сценарієм".
"Хоча внутрішній попит почав відновлюватися, а інфляція продовжує зростати, економіка не нагрівається настільки, щоб можна було допустити різке підвищення процентних ставок і потенційний ризик значного підвищення курсу єни", - додали вони. «Таким чином ми думаємо, що економічне середовище не сильно підтримує послідовні зміни політики».
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Дефіцит в енергосистемі величезний. В YASNO попередили про екстрені відключення по Україні
|ЄС перерахує перший транш макрофінансової допомоги у січні, - фон дер Ляйєн
|Рада позбавила мандатів п'ятьох народних депутатів
|ЄС наполягає на виконанні рекомендацій «Венеційки» щодо закону про КСУ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запустив пільгове кредитування безперебійної роботи українського бізнесу
У РУБРИЦІ
|Єна підскочила з надією зміну політики Банку Японії; долар впав до семимісячного мінімуму
|Азіатські акції зростають на дещицю, Банк Японії бореться з ведмедями з облігацій
|Золото коливається близько 8-місячного максимуму напередодні насиченого даними тижня
|S&P 500 закрився на найвищому рівні за місяць, індекси зросли за тиждень, коли почалася звітність
|Чистий продаж НБУ цього тижня знизився до $653 млн
|Держбанки посіли 4 перші позиції рейтингу первинних дилерів ОВДП у 2022р.
Бізнес
|157 Тбіт/с: Orange та Huawei встановили світовий рекорд передачі даних через оптоволокно
|У Німеччині розробляють електричний автобан
|Microsoft припиняє підтримку операційної системи Windows 8.1
|Razer Edge: консоль для хмарного геймінгу з AMOLED-екраном на 144 Гц, чипом Snapdragon G3X Gen 1 та ОС Android 12L за $400
|США запустили у космос апарат для збору і передачі сонячної енергії на Землю
|Засновник Alibaba Джек Ма відмовиться від контролю над фінтех-гігантом Ant Group
|Google анонсувала оновлення для Maps: застосунок тепер може працювати на Wear OS годиннику з LTE без прив'язки до смартфона