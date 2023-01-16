Азіатські акції зростають на дещицю, Банк Японії бореться з ведмедями з облігацій

Азіатські акції зростають в понеділок, оскільки інвестори стурбовано чекають, чи Банк Японії (BOJ) захистить свою масштабну політику стимулювання на ключовому засіданні цього тижня, тоді як святкові дні на ринках США призвели до млявих торгів.

Ходили чутки, що Банк Японії може провести екстрене засідання в понеділок, оскільки він щосили намагається захистити свою нову стелю прибутковості перед масовими продажами.

Це викликало занепокоєння на ринках і японський Nikkei впав на 1,0% до двотижневого мінімуму.

Найширший індекс акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону MSCI за межами Японії, як і раніше, виріс на 0,5% у зв'язку з надіями на швидке відкриття Китаю, що дало йому приріст на 4,2% минулого тижня. Індекс блакитних фішок Китаю також збільшився на 0,6%.

Ф'ючерси EUROSTOXX 50 додали 0,6%, а ф'ючерси FTSE додали 0,1%. Ф'ючерси на S&P 500 та ф'ючерси на Nasdaq не змінилися після стрибка на Уолл-стріт минулого тижня.

Цього тижня сезон звітності набирає обертів завдяки Goldman Sachs, Morgan Stanley та першій великій технологічній компанії Netflix.

Світові лідери, політики та вищі керівники корпорацій відвідають Всесвітній економічний форум у Давосі, і виступить безліч керівників центральних банків, у тому числі щонайменше дев'ять членів Федеральної резервної системи США.

Офіційне дводенне засідання Банку Японії закінчується в середу, і ходять чутки, що він внесе зміни до своєї політики контролю кривої прибутковості (YCC), враховуючи, що ринок підняв прибутковість 10-річних облігацій вище за свою нову стелю в 0,5%.

Банк Японії купив облігацій майже на 5 трлн ієн (39,12 млрд доларів) у п'ятницю, зробивши найбільшу денну операцію за всю історію спостережень, проте прибутковість за підсумками сесії зросла на 0,51%.

На початку понеділка банк запропонував купити ще 1,3 трлн ієн JGB, але прибутковість залишилася на рівні 0,51%.

"Все ще існує деяка ймовірність того, що тиск ринку змусить Банк Японії внести додаткові корективи або вийти з YCC", - зазначають аналітики JPMorgan. "Ми не можемо ігнорувати цю можливість, але на даному етапі ми не вважаємо її основним сценарієм".

"Хоча внутрішній попит почав відновлюватися, а інфляція продовжує зростати, економіка не нагрівається настільки, щоб можна було допустити різке підвищення процентних ставок і потенційний ризик значного підвищення курсу єни", - додали вони. «Таким чином ми думаємо, що економічне середовище не сильно підтримує послідовні зміни політики».