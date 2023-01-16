Золото коливається близько 8-місячного максимуму напередодні насиченого даними тижня

Ціни на золото стабілізувалися близько недавніх піків у понеділок, оскільки інвестори зафіксували прибуток і виявили деяку обережність напередодні низки важливих економічних даних та засідань центральних банків з усього світу цього тижня.

Жовтий метал різко зріс в останні тижні через зростання ставок на те, що Федеральна резервна система США підвищуватиме процентні ставки більш повільними темпами в найближчі місяці, знімаючи деякий тиск з нерентабельних активів.

Цій думці сприяли дані, які показали подальше зниження інфляції в грудні, що чинило тиск на долар і дохідність казначейських облігацій США.

Побоювання з приводу рецесії в основних економіках цього року також призвели до відновлення попиту на золото як прихісток, оскільки починають відчуватися наслідки різкого підвищення процентних ставок у 2022 році.

Увага цього тижня тепер зосереджена на будь-яких нових ознаках уповільнення зростання в основних економіках, а також на потоці даних із США, Японії, Китаю, Англії та єврозони. Рішення щодо відсоткових ставок у Китаї та Японії також перебувають у центрі уваги, при цьому особлива увага приділяється Банку Японії після того, як він несподівано прийняв яструбиний тон на своєму грудневому засіданні.

Спотове золото впало на 0,1% до 1918,49 долара за унцію, тоді як ф'ючерси на золото залишалися стабільними на рівні 1921,50 долара за унцію до 19:33 за східним часом (00:33 за Грінвічем). Обидва інструменти були близькі до найвищих рівнів із травня 2022 року.

Проте очікується, що обсяги торгів на ринках металів у понеділок будуть невисокими через вихідний день у США.

Серед промислових металів ціни на мідь трохи знизилися у понеділок після стрибка до семимісячного максимуму минулого тижня. Заявки на червоний метал різко зросли на тлі зростаючих очікувань відновлення попиту в Китаї цього року після того, як країна послабила більшу частину своїх суворих обмежень у боротьбі з COVID.

Ф'ючерси на високоякісну мідь впали на 0,3% до $4,2060 за фунт, але цього року торгуються із підвищенням більш ніж на 10%.

Крім позитивних тенденцій попиту в Китаї, який є найбільшим споживачем міді у світі, очікується, що ціни на червоний метал також виграють від потенційних перебоїв з поставками у великих латиноамериканських виробників.