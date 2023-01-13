Держбанки посіли 4 перші позиції рейтингу первинних дилерів ОВДП у 2022р.

Державні ПриватБанк, Ощадбанк, Укрексімбанк та Укргазбанк посіли перші чотири позиції рейтингу первинних дилерів ОВДП за обсягом придбання, повідомило Міністерство фінансів у п'ятницю.

За його даними, завершує п'ятірку Кредобанк, за яким йдуть ОТП Банк і Сіті Банк.

За підсумками 2021 року всі чотири держбанки також були в першій п'ятірці, але друге місце тоді посів ОТП Банк, а Укргазбанк був вищий за Укрексімбанк; Кредобанк був дев'ятим у рейтингу, а Сіті Банк - восьмим.

Тепер же, за підсумками 2022 року, на восьмому місці Сенс Банк, який туди піднявся з 10-го місця роком раніше, а на дев'ятому - Райффайзен Банк, що опустився з шостого.

Зрештою, замикає десятку рейтингу 2022 року ПУМБ, який за підсумками 2021 року був сьомим, а на останньому місці, як і рік тому - банк "Південний".

Мінфін традиційно не наводить інших даних щодо купівлі цими банками облігацій.

Станом на кінець листопада у власності ПриватБанку були ОВДП на 234,24 млрд грн, Ощадбанку - 89,01 млрд грн, Укрексімбанку - 47,98 млрд грн, Укргазбанку - 20,17 млрд грн, Кредобанку - 4,09 млрд грн, ОТП Банку - 3,91 млрд грн, Сіті Банку - 2,93 млрд грн, Сенс Банку - 3,83 млрд грн, Райффайзен Банку - 14,32 млрд грн, ПУМБ - 13,41 млрд грн та Південного - 1,77 млрд грн .

Серед банків, які не є первинними дилерами, найбільшими портфелями ОВДП володіли Універсал Банк (mono) - 11,54 млрд грн, банк "Альянс" - 5,24 млрд грн, Акордбанк - 4,25 млрд грн, УкрСиббанк - 3,75 млрд грн , МТБ Банк - 2,51 млрд грн, Креді Агріколь банк - 2,41 млрд грн та банк "Кредит Дніпро" - 2,12 млрд грн.

