Фінансові новини
- |
- 13.01.23
- |
- 16:00
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Держбанки посіли 4 перші позиції рейтингу первинних дилерів ОВДП у 2022р.
15:46 13.01.2023 |
Державні ПриватБанк, Ощадбанк, Укрексімбанк та Укргазбанк посіли перші чотири позиції рейтингу первинних дилерів ОВДП за обсягом придбання, повідомило Міністерство фінансів у п'ятницю.
За його даними, завершує п'ятірку Кредобанк, за яким йдуть ОТП Банк і Сіті Банк.
За підсумками 2021 року всі чотири держбанки також були в першій п'ятірці, але друге місце тоді посів ОТП Банк, а Укргазбанк був вищий за Укрексімбанк; Кредобанк був дев'ятим у рейтингу, а Сіті Банк - восьмим.
Тепер же, за підсумками 2022 року, на восьмому місці Сенс Банк, який туди піднявся з 10-го місця роком раніше, а на дев'ятому - Райффайзен Банк, що опустився з шостого.
Зрештою, замикає десятку рейтингу 2022 року ПУМБ, який за підсумками 2021 року був сьомим, а на останньому місці, як і рік тому - банк "Південний".
Мінфін традиційно не наводить інших даних щодо купівлі цими банками облігацій.
Станом на кінець листопада у власності ПриватБанку були ОВДП на 234,24 млрд грн, Ощадбанку - 89,01 млрд грн, Укрексімбанку - 47,98 млрд грн, Укргазбанку - 20,17 млрд грн, Кредобанку - 4,09 млрд грн, ОТП Банку - 3,91 млрд грн, Сіті Банку - 2,93 млрд грн, Сенс Банку - 3,83 млрд грн, Райффайзен Банку - 14,32 млрд грн, ПУМБ - 13,41 млрд грн та Південного - 1,77 млрд грн .
Серед банків, які не є первинними дилерами, найбільшими портфелями ОВДП володіли Універсал Банк (mono) - 11,54 млрд грн, банк "Альянс" - 5,24 млрд грн, Акордбанк - 4,25 млрд грн, УкрСиббанк - 3,75 млрд грн , МТБ Банк - 2,51 млрд грн, Креді Агріколь банк - 2,41 млрд грн та банк "Кредит Дніпро" - 2,12 млрд грн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС наполягає на виконанні рекомендацій «Венеційки» щодо закону про КСУ
|Резніков: 500 або 600 російських окупантів гинуть щодня, тоді як Україна втрачає десяту частину цього
|Телеканал «Рада» заплатить 120 мільйонів за виробництво телемарафону фірмі, пов'язаній з Тимошенком
|З'їзд суддів України обрав усіх 8 членів ВРП за своєю квотою
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запустив пільгове кредитування безперебійної роботи українського бізнесу
У РУБРИЦІ
|Держбанки посіли 4 перші позиції рейтингу первинних дилерів ОВДП у 2022р.
|Грошова маса в Україні у 2022 році зросла на 21%, а база - на 19,6% - НБУ
|Фондові індекси Азії у п'ятницю зросли, винятком стала Японія
|Єна зростає, оскільки політика Банку Японії перебуває під тиском, долар стоїть на паузі
|SEC подала до суду на криптовалютні компанії Genesis та Gemini у зв'язку з їх кредитним продуктом
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 13.01.23
Бізнес
|У Німеччині розробляють електричний автобан
|Microsoft припиняє підтримку операційної системи Windows 8.1
|Razer Edge: консоль для хмарного геймінгу з AMOLED-екраном на 144 Гц, чипом Snapdragon G3X Gen 1 та ОС Android 12L за $400
|США запустили у космос апарат для збору і передачі сонячної енергії на Землю
|Засновник Alibaba Джек Ма відмовиться від контролю над фінтех-гігантом Ant Group
|Google анонсувала оновлення для Maps: застосунок тепер може працювати на Wear OS годиннику з LTE без прив'язки до смартфона
|HTC анонсувала гарнітуру змішаної реальності Vive XR Elite вартістю $1099