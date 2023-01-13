Грошова маса в Україні у 2022 році зросла на 21%, а база - на 19,6% - НБУ

Грошова маса в Україні (агрегат M3) після зростання на 12% у 2021 році минулого року збільшилася ще на 21%, або на 435,2 млрд грн - до 2 трлн 506,6 млрд грн, повідомив Національний банк України (НБУ).

За його даними, депозити за минулий рік збільшилися на 23,6%, або на 350,8 млрд грн - до 1 трлн 839,4 млрд грн.

Зокрема, гривневі депозити зросли на 19,1%, або на 193,9 млрд грн - до 1 трлн 208,4 млрд грн, тоді як валютні (у гривневому еквіваленті) - на 33,1%, або на 156,9 млрд грн - до 631 млрд грн при подорожчанні долара за офіційним курсом на 34,1%.

НБУ зазначає, що грошова база (резервні кошти) у 2022 році збільшилася на 19,6%, або на 130 млрд грн - до 794,5 млрд грн, тоді як у 2021 році її зростання становило 11,2%.

При цьому кошти в обігу поза банками (M0) за минулий рік збільшилися на 14,6%, або на 85,1 млрд грн - до 666,1 млрд грн, що лише ненабагато перевищує темпи їх зростання у 2021 році - 12,5%.

Резервні гроші банків у 2022 році підскочили на 55,1%, або на 44,9 млрд грн - до 126,4 млрд грн: кошти на коррахунках збільшилися з 34,9 млрд грн до 77,4 млрд грн (зокрема обов'язкові резерви - з 51,9 млрд грн до 69,8 млрд грн), а готівка у касах - із 46,6 млрд грн до 49,0 млрд грн.

Банки за минулий рік також наростили вкладення в депозитні сертифікати з 212,9 млрд грн до рекордних 457,5 млрд грн.

Обсяг кредитів минулого року знизився на 3,8%, або на 39,1 млрд грн - до 989,8 млрд грн. При цьому гривневі скоротилися на 13,4 млрд грн - до 724,0 млрд грн, тоді як валютні - на 25,7 млрд грн, до 265,8 млрд грн.

Як повідомлялося, депозитний портфель банків у 2021 році зріс на 11,9% за рахунок стрибка у гривні на 21,4%, тоді як в інвалюті він скоротився на 4,1%. Кредитний портфель банків за 2021 рік збільшився на 9% за рахунок зростання гривневих позик на 23,7% за скорочення валютних на 16,2%.

