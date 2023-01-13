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АНАЛІТИКА

SEC подала до суду на криптовалютні компанії Genesis та Gemini у зв'язку з їх кредитним продуктом

12:10 13.01.2023 |

Фінанси

 

Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) США подала судовий позов проти компаній Genesis Global Capital та Gemini Trust Company, вважаючи, що створена ними криптовалютна кредитна схема порушує права інвесторів.

Програма Gemini Earn дозволяла клієнтам криптовалютної біржі Gemini позичати активи брокеру Genesis під ставку, що сягала 8%. Gemini отримувала комісійні за організацію позики, розмір яких сягав 4,29%, стверджує SEC.

На думку регулятора, Genesis слід було зареєструвати продукт, що вимагало б від неї розкриття клієнтам детальної фінансової інформації.

Genesis та Gemini почали пропонувати участь у програмі індивідуальним інвесторам у лютому 2021 року та зуміли залучити криптовалютні активи сотень тисяч інвесторів на мільярди доларів.

У листопаді минулого року Genesis несподівано зупинила виведення коштів учасників програми, оскільки не змогла виконати їхні запити, які різко збільшилися після краху криптовалютної біржі FTX. На той момент у програмі Gemini Earn було задіяно активи 340 тис. інвесторів на загальну суму $900 млн, свідчать дані SEC.

"Ми стверджуємо, що Genesis та Gemini пропонували клієнтам незареєстрований продукт в обхід вимог до розкриття інформації, покликаних захистити інвесторів", - заявив глава SEC Гері Генслер.

Регулятор подав позов до суду, вимагаючи накласти штраф на компанії та зобов'язати їх повернути незаконно зароблені кошти.

SEC подала до суду на криптовалютні компанії Genesis та Gemini у зв&apos;язку з їх кредитним продуктом

 
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: bitcoin
 

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