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Акції в Азії зростають, очікується сильний тиждень, оскільки побоювання щодо інфляції відступають

08:33 13.01.2023 |

Фінанси

 

Більшість азіатських фондових ринків зросли в п'ятницю і продемонстрували різке тижневе зростання через перспективу менш агресивної політики Федеральної резервної системи цього року після того, як дані показали, що споживча інфляція в США знизилася, як і очікувалося, у грудні.

Технологічні біржі в Тайвані, Південній Кореї та Гонконгу були одними з тих, що виграли за тиждень, оскільки дохідність казначейських облігацій і долар знизилися на слабкому показнику інфляції. Цього тижня індекси KOSPI, Hang Seng та Taiwan Weighted додадуть від 2,8% до 4,4%, при цьому KOSPI лідирує.

Три індекси також зросли на 0,3-1% у п'ятницю.

Китайські акції виросли на тлі оптимізму, що зберігається, з приводу відновлення економіки країни після того, як країна вперше за три роки знову відкрила свої міжнародні кордони. Індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite зросли на 0,8% та 0,6% відповідно і продемонстрували зростання третій тиждень поспіль.

Дані у п'ятницю також показали найкраще, ніж очікувалося, зростання торговельного балансу країни. Це, у поєднанні з невеликим покращенням інфляції у грудні, показало, що економічне зростання покращилося після скасування більшості обмежень, введених проти COVID.

Азіатські ринки загалом були позитивними, а акції Південно-Східної Азії з високим ступенем ризику продемонстрували значне зростання. Філіппінські акції показали найкращі результати у регіоні з відскоком на 1,4%.

Дані в четвер показали, що інфляція індексу споживчих цін у США знизилася, як і очікувалося, у грудні, що зменшило навантаження на Федеральну резервну систему щодо підтримки різкого підвищення процентних ставок.

Ця тенденція, ймовірно, призведе до меншого тиску на азіатські ринки з високим ступенем ризику цього року. Трейдери тепер оцінюють майже 95% ймовірність того, що ФРС підвищить ставки на відносно менші 25 базисних пунктів у лютому.

Але хоча цього року очікується пік відсоткових ставок, ринки також побоюються потенційної рецесії, особливо через те, що наслідки жорсткої грошово-кредитної політики стають дедалі помітнішими. Уповільнення зростання у провідних економіках може бути поганою ознакою для настроїв щодо ринків, орієнтованих на ризик.

Індійські акції змінили тенденцію у п'ятницю: індекси Nifty 50 та BSE Sensex 30 впали на 0,3% та 0,1% відповідно, оскільки дані показали, що інфляція ІСЦ у грудні залишалася стабільною. Ця тенденція може призвести до підвищення процентної ставки Резервним банком.

Австралійський індекс ASX 200 зріс на 0,7%, переважно завдяки акціям основних гірничодобувних компаній у зв'язку з перспективою відновлення попиту в Китаї. Акції BHP Group Ltd, найбільшої у світі гірничодобувної компанії, зросли на 0,5% до рекордного рівня.
За матеріалами: investing.com
 

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