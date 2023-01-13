Долар вагається після даних щодо інфляції в США, єна зростає

Долар коливається в п'ятницю, оскільки зниження інфляції в США посилило надії на те, що Федеральна резервна система уповільнить темпи підвищення процентних ставок, тоді як єна розташувалася близько семимісячного максимуму на тлі спекуляцій про те, що Банк Японії може ще більше скоригувати свою надлегку грошово-кредитну політику.

Індекс долара, який вимірює валюту США стосовно шести інших, зріс на 0,117% до 102,280, опустившись до найнижчого рівня з червня на початку сесії.

Японська єна зміцнилася на 0,13% по відношенню до долара до 129,09, досягнувши нового семимісячного максимуму 128,65 за долар раніше того ж дня.

Минулого місяця Банк Японії приголомшив ринок, розширивши діапазон навколо своєї цільової прибутковості за 10-річними облігаціями, але цей крок не зміг усунути ринкові спотворення, викликані його величезними покупками облігацій, змусивши трейдерів гадати, чи додаткові кроки можуть бути зроблені вже 17-18 січня.

"Оскільки курс долар/ієна опускається нижче 130, ймовірно, станеться деяке послаблення пари, враховуючи той факт, що учасники ринку, схоже, очікують подальших коригувань політики з боку Банку Японії наступного тижня", - сказала Керол Конг, валютний стратег Commonwealth Bank. Австралії.

Вони, ймовірно, будуть розчаровані, якщо Банк Японії зрештою нічого не зробить, і це, ймовірно, підтримає курс долара до ієни наступного тижня, сказав Конг, додавши, що трейдери все ще очікують на можливий вихід із надлегкої політики.

Тим часом політики Федеральної резервної системи висловили своє полегшення з приводу зниження інфляції після того, як споживчі ціни в США несподівано впали вперше більш ніж за 2,5 роки в грудні, що відкрило центральному банку можливість уповільнити темпи жорсткості грошово-кредитної політики.

"Підвищення на 25 базисних пунктів буде доречним у майбутньому", - сказав президент ФРБ Філадельфії Патрік Харкер у своєму виступі перед місцевою групою в Малверні, штат Пенсільванія.

Центральний банк США підвищив відсоткові ставки на 50 базисних пунктів у грудні після чотирьох послідовних підвищення на 75 базисних пунктів цього року, але заявив, що йому необхідно підтримувати їх на вищому рівні для стримування інфляції.

Стратеги Goldman Sachs заявили, що грудневі дані щодо інфляції, ймовірно, закріплять угоду щодо переходу на підвищення на 25 базисних пунктів у лютому, але попередили, що центральні банки ще зарано, щоб почуватися комфортно, оголошуючи про перемогу.

Трейдери ф'ючерсів, прив'язаних до облікової ставки ФРС, роблять великі ставки на зниження темпів підвищення на чверть процентного пункту, починаючи з засідання з 31 січня по 1 лютого, і паузу трохи нижче 5%, при цьому зниження процентної ставки розраховано на більш пізній час цього року.

«Ринки оцінюють найближче зниження ставки ФРС у червні/липні, відразу після її останнього підвищення у березні/квітні, здається, розходяться з тим фактом, що ФРС, як і раніше, хоче жорстких фінансових умов, щоб уникнути перегріву ринку праці». сказав Семі Чаар, головний економіст Lombard Odier.

"Ми очікуємо, що Федеральна резервна система припинить підвищувати процентні ставки в першому кварталі 2023 року, але утримається від їх зниження протягом тривалого періоду часу, щоб забезпечити стриману динаміку зростання заробітної плати".

Євро впав на 0,01% до 1,0845 долара, знизившись із нового дев'ятимісячного максимуму, якого валюта торкнулася раніше на сесії. Востаннє фунт стерлінгів торгувався на рівні 1,2194 доларів, знизившись на 0,05% за день.

Австралійський долар упав на 0,27% до 0,695 долара, ківі впав на 0,33% до 0,637 долара.