Золото демонструє зростання четвертий тиждень поспіль після позитивних даних щодо індексу споживчих цін

Ціни на золото трохи зросли в п'ятницю і були налаштовані на зростання четвертий тиждень поспіль після того, як дані щодо споживчої інфляції в США показали, що ціновий тиск у грудні послабшав, як і очікувалося, створивши умови для уповільнення темпів підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою.

Ціни на мідь також зміцнилися в п'ятницю і наблизилися до кращого тижня за більш ніж два місяці на тлі оптимізму, що зріс, з приводу відновлення економіки в Китаї, найбільшому імпортері.

Ціни на жовтий метал цього тижня зросли до більш ніж восьмимісячного максимуму, оскільки трейдери готуються до послаблення тиску з боку долара та прибутковості казначейських облігацій у найближчі місяці.

Спотове золото зросло на 0,1% до 1898,86 долара за унцію, а ф'ючерси на золото виросли на 0,2% до 1902,10 долара за унцію до 19:34 за східним часом (00:34 за Грінвічем). Обидва інструменти мали вирости майже на 2% цього тижня.

Долар впав до семимісячного мінімуму щодо кошика валют у п'ятницю після того, як дані показали, що інфляція індексу споживчих цін у США впала до найповільнішого темпу за рік у грудні. Тенденція до зниження інфляції, ймовірно, призведе до зміни яструбиної риторики ФРС.

Зростання очікування цього зсуву спровокували різке ралі золота з кінця грудня, враховуючи, що воно передбачає деяке полегшення для жовтого металу після того, як він постраждав від різкого підвищення процентних ставок протягом 2022 року.

Ринки оцінюють майже 95% ймовірність того, що ФРС підвищить ставки на 25 базисних пунктів на своєму лютневому засіданні, згідно інструменту Fedwatch CME Group.

Серед промислових металів ціни на мідь трохи зросли у п'ятницю, але були налаштовані на зірковий тиждень зростання після того, як Китай нещодавно знову відкрив свої міжнародні кордони після трьох років блокування.

Ф'ючерси на мідь зросли на 0,1% до $4,1755 за фунт найвищого рівня за сім місяців. Вони також мали отримати майже 7% цього тижня.

Очікується, що економічне зростання у Китаї зрештою відновиться цього року, що призведе до відновлення зростання світового попиту на мідь, оскільки країна збільшує витрати на інфраструктуру. Але короткострокові перспективи, як і раніше, залишаються невизначеними, враховуючи, що Китай бореться з найстрашнішим в історії спалахом COVID-19.