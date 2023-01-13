Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Золото демонструє зростання четвертий тиждень поспіль після позитивних даних щодо індексу споживчих цін

07:57 13.01.2023 |

Фінанси

 

Ціни на золото трохи зросли в п'ятницю і були налаштовані на зростання четвертий тиждень поспіль після того, як дані щодо споживчої інфляції в США показали, що ціновий тиск у грудні послабшав, як і очікувалося, створивши умови для уповільнення темпів підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою.

Ціни на мідь також зміцнилися в п'ятницю і наблизилися до кращого тижня за більш ніж два місяці на тлі оптимізму, що зріс, з приводу відновлення економіки в Китаї, найбільшому імпортері.

Ціни на жовтий метал цього тижня зросли до більш ніж восьмимісячного максимуму, оскільки трейдери готуються до послаблення тиску з боку долара та прибутковості казначейських облігацій у найближчі місяці.

Спотове золото зросло на 0,1% до 1898,86 долара за унцію, а ф'ючерси на золото виросли на 0,2% до 1902,10 долара за унцію до 19:34 за східним часом (00:34 за Грінвічем). Обидва інструменти мали вирости майже на 2% цього тижня.

Долар впав до семимісячного мінімуму щодо кошика валют у п'ятницю після того, як дані показали, що інфляція індексу споживчих цін у США впала до найповільнішого темпу за рік у грудні. Тенденція до зниження інфляції, ймовірно, призведе до зміни яструбиної риторики ФРС.

Зростання очікування цього зсуву спровокували різке ралі золота з кінця грудня, враховуючи, що воно передбачає деяке полегшення для жовтого металу після того, як він постраждав від різкого підвищення процентних ставок протягом 2022 року.

Ринки оцінюють майже 95% ймовірність того, що ФРС підвищить ставки на 25 базисних пунктів на своєму лютневому засіданні, згідно інструменту Fedwatch CME Group.

Серед промислових металів ціни на мідь трохи зросли у п'ятницю, але були налаштовані на зірковий тиждень зростання після того, як Китай нещодавно знову відкрив свої міжнародні кордони після трьох років блокування.

Ф'ючерси на мідь зросли на 0,1% до $4,1755 за фунт найвищого рівня за сім місяців. Вони також мали отримати майже 7% цього тижня.

Очікується, що економічне зростання у Китаї зрештою відновиться цього року, що призведе до відновлення зростання світового попиту на мідь, оскільки країна збільшує витрати на інфраструктуру. Але короткострокові перспективи, як і раніше, залишаються невизначеними, враховуючи, що Китай бореться з найстрашнішим в історії спалахом COVID-19.
За матеріалами: investing.com
Ключові теги: золото
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,3570
  0,0842
 0,21

Курс обміну валют на вчора, 10:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,0419  0,02 0,05 40,6968  0,05 0,11
EUR 41,9732  0,02 0,06 43,0419  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на 11.01.23, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес