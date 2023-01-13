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Індекси Волл-стріт закрилася зростанням, оскільки дані свідчать про те, що інфляція може мати тенденцію до зниження
07:45 13.01.2023 |
Фондові індекси США закрилися зростанням у четвер, продовживши недавнє зростання, оскільки дані, що показують падіння споживчих цін у грудні, зміцнили очікування менш агресивного підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою.
Споживчі ціни в США впали в грудні вперше більш ніж за 2,5 роки, як показано у звіті, що дає надію на те, що інфляція тепер має стійку тенденцію до зниження.
«Більшість інвесторів відзначають зниження інфляції. Це позитивний знак, і я очікую, що прибуток буде пристойним», - сказав Гері Бредшоу, який управляє портфелем Hodges Capital Management у Далласі, штат Техас.
У п'ятницю публікуються результати низки великих банків США, які відкривають сезон звітності компаній S&P 500 за четвертий квартал.
Торгівля була мінливою після даних CPI. Орендна плата у звіті залишається дуже високою, тоді як ринок праці залишається напруженим, а інфляція, як і раніше, набагато вища за цільовий показник ФРС.
Окремий звіт, опублікований у четвер, показав, що щотижневі заявки на допомогу з безробіття знизилися минулого тижня.
Але деякі стратеги вважають, що уповільнення інфляції в США може дати ФРС можливість знизити споживчі ціни, не завдаючи серйозної шкоди зростанню.
Ставки трейдерів на підвищення ставки ФРС на 25 базисних пунктів у лютому, після виходу даних, підскочили до 91% порівняно з 77% раніше.
Акції Microsoft зросли на 1,2%, забезпечивши найбільше зростання S&P 500 та Nasdaq, тоді як акції енергетичних компаній також зросли разом із цінами на нафту. Енергетика зросла на 1,9% і стала найкращим показником дня серед секторів.
Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 216,96 пункту, або 0,64%, до 34 189,97 пункту, S&P 500 додав 13,55 пункту, або 0,34%, до 3983,16 пункту, а Nasdaq Composite додав ,43 Пункт, або 0,64%, до 11 001,11 пункту.
S&P 500 збільшився на 3,7% за рік.
"Звіт (CPI) підтверджує, що інфляція має тенденцію до зниження і що вона розгорнулася", - сказав Пітер Кардильо, головний економіст з ринку в Spartan Capital Securities у Нью-Йорку.
Президент ФРБ Філадельфії Патрік Харкер та президент ФРБ Сент-Луїса Джеймс Буллард визнали помірність цін, але наголосили на необхідності подальшого посилення грошово-кредитної політики, щоб знизити інфляцію до цільового показника центрального банку.
ФРС підвищила ключову ставку на 50 базисних пунктів у грудні після чотирьох послідовних підвищеннь на 75 базисних пунктів.
Прогнозується, що великі американські банки повідомлять про нижчий прибуток у четвертому кварталі, оскільки кредитори накопичують кошти, щоб підготуватися до уповільнення економічного зростання.
Окрім того, очікується, що загальний прибуток S&P 500 знизиться порівняно з минулим роком у четвертому кварталі, згідно з даними IBES від Refinitiv, що стане першим квартальним зниженням прибутку у США з 2020 року.
Акції Tesla Inc майже не змінилися після того, як Bloomberg із посиланням на людей, знайомих із цим питанням, повідомив, що автовиробник відклав плани щодо розширення свого заводу в Шанхаї.
Обсяг на біржах США становив 12,14 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,88 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.
Кількість випусків, що зростають, на NYSE перевищувала кількість падаючих у співвідношенні 3,75 до 1; на Nasdaq співвідношення 2,50 до 1 сприяло зростанню.
S&P 500 показав 14 нових 52-тижневих максимумів та один новий мінімум; Nasdaq Composite зафіксував 96 нових максимумів та 16 нових мінімумів.
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