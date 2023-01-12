У грудні населення купило валюти на $232,9 млн більше, ніж продало

У грудні населення купило валюти на 232,9 млн доларів більше, ніж продало.

Про це йдеться у звітних даних Національного банку, передають Українські Новини.

На готівковому валютному ринку у грудні чиста купівля валюти населенням перевищила продаж.

У грудні українці продали валюти на 1 191,5 млн доларів в еквіваленті, а купили на 1 424,4 млн доларів в еквіваленті.

За підсумками 2022 року купило валюти на 1 009,5 млн доларів більше, ніж продало.

8 березня 2022 року НБУ дозволив банкам продавати готівкову іноземну валюту клієнтам у відділеннях банків, розташованих на територіях, що знаходяться під загрозою окупації Росією (за наявності готівки в іноземній валюті/банківських металів у касі/відділенні банку).

Також Національний банк із 14 квітня дозволив банкам продавати готівкову іноземну валюту населенню.

Як повідомляли Українські Новини, за підсумками 2021 року населення продало валюти на 1 214,7 млн доларів більше, ніж купило.

За підсумками 2020 року обсяг продажу готівкової валюти перевищив обсяг купівлі на 1,098 млрд доларів.

У 2019 році населення продало валюти на 177 млн доларів більше, ніж купило.