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"Як посієш наволоком, то і вродить ненароком, а як посієш густо, то не буде пусто"
Українське прислів'я
У грудні населення купило валюти на $232,9 млн більше, ніж продало
13:27 12.01.2023 |
У грудні населення купило валюти на 232,9 млн доларів більше, ніж продало.
Про це йдеться у звітних даних Національного банку, передають Українські Новини.
На готівковому валютному ринку у грудні чиста купівля валюти населенням перевищила продаж.
У грудні українці продали валюти на 1 191,5 млн доларів в еквіваленті, а купили на 1 424,4 млн доларів в еквіваленті.
За підсумками 2022 року купило валюти на 1 009,5 млн доларів більше, ніж продало.
8 березня 2022 року НБУ дозволив банкам продавати готівкову іноземну валюту клієнтам у відділеннях банків, розташованих на територіях, що знаходяться під загрозою окупації Росією (за наявності готівки в іноземній валюті/банківських металів у касі/відділенні банку).
Також Національний банк із 14 квітня дозволив банкам продавати готівкову іноземну валюту населенню.
Як повідомляли Українські Новини, за підсумками 2021 року населення продало валюти на 1 214,7 млн доларів більше, ніж купило.
За підсумками 2020 року обсяг продажу готівкової валюти перевищив обсяг купівлі на 1,098 млрд доларів.
У 2019 році населення продало валюти на 177 млн доларів більше, ніж купило.
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