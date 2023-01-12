Єна підскочила, долар відступив напередодні даних щодо інфляції в США

У четвер єна виросла на очікуваннях того, що Банк Японії розгляне побічні ефекти пом'якшення грошово-кредитної політики, тоді як долар впав і коливався близько семимісячного мінімуму щодо євро напередодні публікації даних щодо інфляції в США.

Японська ієна зросла приблизно на 0,8% до сесійного максимуму 131,385 за долар на азіатських торгах після повідомлення Йоміурі про те, що Банк Японії розгляне побічні ефекти пом'якшення грошово-кредитної політики на засіданні наступного тижня і може зробити додаткові кроки для виправлення спотворень прибутковості. Ієна начасі котирується на рівні 131,50 за долар.

Ця новина пішла за несподіваним коригуванням Банком Японії в грудні свого контролю над прибутковістю облігацій, хоча цей крок не зміг усунути спотворення, викликані на ринку облігацій масовими скупками облігацій центральним банком.

"Звіт, ймовірно, додасть оптимізму (єні)", - сказав Сактіанді Супаат, регіональний керівник відділу валютних досліджень та стратегії Maybank.

«Майбутнє засідання Банку Японії ... очікування перегляду прогнозу інфляції банку у бік підвищення та майбутнє оголошення нового керуючого Банком Японії, ймовірно, підкріплять очікування зміни політики».

Долар дрейфує напередодні ретельно відстежуваних даних щодо інфляції в США, які могли б дати більше ясності про те, наскільки сповільнилася інфляція у найбільшій економіці світу, а також шлях підвищення процентної ставки Федеральної резервної системи.

Фунт стерлінгів додав 0,15% до 1,2169 долара, тоді як євро востаннє зріс на 0,11% до 1,0769 долара після зростання до семимісячного піку 1,07765 долара на попередній сесії.

Індекс долара США впав на 0,07% до 103,05, неподалік семимісячного мінімуму 102,93, досягнутого раніше на тижні.

Очікування того, що ФРС, можливо, добігає кінця своєї агресивної кампанії щодо посилення грошово-кредитної політики і що їй, можливо, не доведеться піднімати ставки так високо, як побоювалися раніше, вже призвели до падіння долара до нових цьогорічних мінімумів.

"Я думаю, що якщо ми отримаємо досить м'який звіт щодо індексу споживчих цін... це вкаже на те, що інфляція має стійку тенденцію до зниження, а це те, що шукає FOMC", - сказала Керол Конг, валютний стратег Commonwealth Bank of Australia.

Щодо євро, Конг сказав, що єдина валюта отримала підтримку від «деякої голубиної переоцінки» підвищення ставок ФРС порівняно із «запізнілим яструбиним» Європейським центральним банком.

Австралієць зріс на 0,25% до 0,6923 доларів, а ківі зріс на 0,15% до 0,6376 доларів.

Дані, опубліковані в четвер, показали, що профіцит торговельного балансу Австралії несподівано збільшився в листопаді і виявився набагато вищим за прогнози.

Австралійський і новозеландський долари розпочали рік із сильної опори на тлі виходу Китаю з ізоляції через COVID-19, що призвело до збільшення попиту на ризикованіші активи.

Офшорний юань востаннє становив 6,7630 за долар після досягнення п'ятимісячного максимуму в 6,7545 за долар на початку сесії на тлі оптимізму щодо того, що економіка Китаю перебуває на шляху відновлення.