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Азіатські акції вагаються нижче семимісячних максимумів у четвер
08:32 12.01.2023 |
Слідом за зростанням індексів Волл-стріт напередодні найширший індекс MSCI з акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону за межами Японії піднявся до семимісячного максимуму на ранкових торгах, а до обіду в Гонконгу знизився до нуля.
Японський Nikkei був стабільним, як і ф'ючерси на S&P 500. Європейські ф'ючерси зросли на 0,4%. Облігації зросли за ніч, а долар США закріпився близько семимісячного мінімуму на рівні 1,0769 долара за євро.
Економісти очікують, що о 13:30 за Грінвічем зростання основних споживчих цін у США сповільниться до 5,7% у річному обчисленні у грудні порівняно з 6% місяцем раніше. Інфляція у місячному обчисленні перебуває на нульовому рівні.
Є надія, що послабшання інфляції зменшить потребу в підвищенні процентних ставок, і ринки оцінили більш ніж рівні шанси на те, що Федеральна резервна система уповільнить свій стрімкий темп і підвищить процентні ставки на 25 базисних пунктів, а не на 50, на засіданні наступного місяця .
"Розмір CPI, може допомогти залагодити дебати на лютневому засіданні", - сказав стратег NatWest Markets за ставками в США Ян Неврузі.
«Ми очікуємо, що індекс споживчих цін буде нижчим за консенсус-прогноз, який, якщо він матеріалізується, може ще більше підштовхнути це ралі».
Глава Федерального резервного банку Бостона Сьюзен Коллінз також допомогла справі, зазначивши в New York Times, що вона схиляється до підвищення на 25 базових пунктів.
Оптимізм щодо більш сприятливого прогнозу ставок і зростання попиту в міру того, як Китай виходить із суворих обмежень, пов'язаних із COVID, також призвели до різкого зростання цін на нафту до тижневих піків.
Ф'ючерси на нафту марки Brent у четвер перевищили 83 долари. Казначейські облігації США трохи додали до доходу овернайт: дохідність 10-річних облігацій знизилася на 3,7 базисних пунктів до 3,5189%, а дохідність 30-річних облігацій знизилася на 4,4 базисних пунктів до 3,6375%.
Очікування європейських ставок також трохи знизилися.
Поряд з надіями на більш м'які центральні банки на Заході інвестори також розраховують на відновлення в Китаї, щоб допомогти глобальному зростанню, і спостерігають за можливою зміною політики в Японії.
Минулого місяця Банк Японії приголомшив ринки, розширивши коридор навколо цільової прибутковості 10-річних облігацій, що спровокувало раптове зростання прибутковості та стрибок курсу єни.
У четвер японська газета Yomiuri повідомила, що Банк Японії розгляне побічні ефекти надлегкого регулювання Японії раніше, ніж очікувалося, на засіданнях з політики на наступному тижні, і що він може зробити додаткові кроки для виправлення спотворень кривої прибутковості.
Це, ймовірно, пов'язано з тим фактом, що прибутковість 10-річних облігацій застрягла на новій стелі 0,5% протягом чотирьох сесій, навіть незважаючи на те, що Банк Японії був зайнятий оптовими покупками облігацій, щоб знизити їх.
Китай у четвер повідомив про зниження споживчих цін у грудні і більш значне, ніж очікувалося, падіння заводських відпускних цін, що підкреслює слабкість попиту, на відновлення якого, як вважають інвестори, найближчими місяцями.
"Недостатньо, щоб Китай вийшов з COVID-19, щоб дійсно перевернути всю світову економіку", - сказав Стівен Вітінг, головний інвестиційний стратег і головний економіст Citi Global Wealth Investments. «Але це справді важить у протилежному напрямку».
Дані інфляції також будуть опубліковані пізніше в четвер в Індії, де є надія, що вона стабілізується нижче 6%.
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