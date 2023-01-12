Золото коливається нижче 1880 доларів, в очікуванні індексу споживчих цін США наближається

Ціни на золото коливалися близько восьмимісячного максимуму в четвер, оскільки ринки чекають на дані, які, як багато хто чекає, покажуть подальше зниження інфляції в США, тоді як ціни на мідь залишилися на майже семимісячному максимумі на тлі зростання оптимізму з приводу Китаю.

Очікується, що дані щодо інфляції індексу споживчих цін у США, які мають бути опубліковані сьогодні, покажуть, що інфляція ще більше знизилася у грудні порівняно з попереднім місяцем, що вимагатиме менш яструбиних дій з боку Федеральної резервної системи після швидкого зростання відсоткові ставки до 2022 року.

Очікується, що цей сценарій буде загалом позитивним для цін на зливки з огляду на те, що він сигналізує про менший короткостроковий тиск на нерентабельні активи з боку високих процентних ставок. Ринки роблять ставку те що, що зниження інфляції зрештою змусить ФРС призупинити поточний цикл підвищення ставок.

Спотове золото залишалося стабільним на рівні $1876,41 за унцію, тоді як ф'ючерси на золото залишалися на рівні $1879,50 за унцію до 19:06 за східним часом (00:06 за Грінвічем). Обидва інструменти торгувалися на восьмимісячному максимумі після сильного початку року.

Ціни на зливки також виграли від збільшення попиту на безпечний прихісток, оскільки побоювання щодо рецесії та ставки на те, що долар досяг піку, змусили трейдерів шукати золото.

Але хоча жовтий метал різко відновився після мінімумів, досягнутих у 2022 році, він все ще стикається із ситуацією, коли відсоткові ставки в США перебувають на найвищому рівні з часів фінансової кризи 2008 року. Очікується, що це, у поєднанні з невизначеністю щодо того, де відсоткові ставки в США досягнуть свого піку, обмежить зростання цін на золото у короткостроковій перспективі.

Проте очікується, що в грудні інфляція знизиться, вона, як і раніше, набагато вища за річну мету ФРС. Це також викликало застереження від членів ФРС про те, що відсоткові ставки можуть залишатися високими протягом тривалого часу, чинячи тиск на ринки металів.

Серед промислових металів ціни на мідь трохи знизилися в четвер, але вагалися трохи нижче за свій найвищий рівень із середини червня. Червоний метал подорожчав майже на 10% цього року на тлі зростання оптимізму з приводу відновлення економіки в Китаї, найбільшому імпортері.

Ф'ючерси на мідь впали на 0,1% до 4,1730 дол. за фунт на початку торгів в Азії. Очікується, що метал виграє від скорочення поставок у найближчій перспективі на тлі збоїв у світовій торгівлі. 2 виробник міді Перу, оскільки країна стикається з політично вмотивованим насильством.

Китай, найбільший у світі імпортер міді, цього тижня вперше за три роки знову відкрив свої кордони. Але короткострокові економічні перспективи країни, як і раніше, затьмарені безпрецедентним сплеском випадків захворювання на COVID-19.