Американські фондові ринки різко зросли в середу

Індекси S&P 500 і Nasdaq зросли більш ніж на 1%, оскільки інвестори були налаштовані оптимістично напередодні звіту про інфляцію, який може дати Федеральному резерву можливість відмовитися від агресивного підвищення процентних ставок.

За прогнозами економістів, опитаних агентством Reuters, довгоочікуваний звіт, який має бути представлений у четвер, показує, що споживачі ціни в США зросли на 6,5% у річному обчисленні в грудні, повільніше за зростання на 7,1% у листопаді.

Серед секторів нерухомість та споживчі товари були найсильнішими показниками дня, тоді як Microsoft, Amazon.com та інші імена з великою капіталізацією зростання дали найбільший поштовх S&P 500.

Порівняльний індекс у 2023 році наразі зріс після різкого падіння минулого року. Надії на те, що Федеральна резервна система може скоро пом'якшити свою агресивну жорсткість після підвищення ставки по федеральних фондах сім разів у 2022 році, сприяли розвитку ринку на останніх сесіях, хоча коментарі деяких офіційних осіб ФРС підтвердили думку про те, що центральний банк повинен залишатися пильним щодо підвищення ставок для боротьби з інфляцією.

«Інвестори очікують, що ми ближче до паузи, ніж будь-який інший момент минулого року», - сказав Джейк Долархайд, головний виконавчий директор Longbow Asset Management у Талсі, Оклахома. Він сказав, що це буде сприйнято ринком.

Крім того, «щоразу, коли у вас рік падіння, не дивно, що на початку нового року часто відбувається розворот», - сказав він.

Промисловий індекс Dow Jones піднявся на 268,91 пункту, або 0,8%, до 33 973,01, S&P 500 підвищився на 50,36 пункту, або 1,28%, до 3969,61, а Nasdaq Composite додавши 189,04 пункту, чи 1,76%, до 10 931,67.

Учасники грошового ринку припускають із 75% вірогідностю, що ФРС підвищить базову ставку на 25 базисних пунктів у лютому.

Цей тиждень також знаменує початок сезону прибутків за четвертий квартал для компаній S&P 500, причому очікується, що загальний прибуток S&P 500 знизиться в порівнянні з минулим роком, згідно з даними IBES від Refinitiv.

Очікується, що найбільші банки США, які розпочнуть сезон пізніше цього тижня, повідомлять про зниження квартальних прибутків через зростання ризиків рецесії через посилення монетарної політики.

Джерело повідомило, що Goldman Sachs почав звільняти персонал у середу, намагаючись скоротити витрати. Акції Goldman Sachs подорожчали на 2%.

Рітейлер Bed Bath & Beyond Inc різко збільшив останній приріст до 68,6%, незважаючи на похмурі квартальні результати, при цьому деякі інвестори припускають, що це може бути потенційною метою придбання.

Обсяг на біржах США склав 11,42 мільярда акцій у порівнянні з 11 мільярдами в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.

На NYSE випуски, що зростають, перевищили кількість тих, що падають, у співвідношенні 3,78 до 1; на Nasdaq співвідношення 2,25 до 1 віддавало перевагу тим, хто просувається.

S&P 500 опублікував 11 нових максимумів за 52 тижні та 1 новий мінімум; Nasdaq Composite зафіксував 98 нових максимумів і 20 нових мінімумів.