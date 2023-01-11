ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 11.01.23

Долар в основному утримав свої позиції в середу, незважаючи на знижувальний тиск з боку нижчої прибутковості облігацій і зростання акцій, оскільки трейдери чекали на дані за споживчими цінами в США цього тижня, щоб побачити, чи підтвердять вони, що інфляція знижується.