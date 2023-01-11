Долар стоїть міцно, поки трейдери чекають на індекс споживчих цін

Долар в основному утримав свої позиції в середу, незважаючи на знижувальний тиск з боку нижчої прибутковості облігацій і зростання акцій, оскільки трейдери чекали на дані за споживчими цінами в США цього тижня, щоб побачити, чи підтвердять вони, що інфляція знижується.

Австралійський долар коливався приблизно на 0,4% вище за $0,6918 після того, як дані показали, що річний темп інфляції збільшився до 7,3% у листопаді, залишивши місце для подальшого підвищення ставок. Новозеландський долар також зріс на 0,1% до 0,6378 доларів.

Долар США стабільний на рівні 1,0743 долара за євро, трохи вище за п'ятимісячний мінімум, напередодні даних щодо інфляції в США, які мають бути опубліковані в четвер.

Долар втратив близько 11% по відношенню до єдиної валюти з моменту досягнення 20-річного піку у вересні, оскільки інвестори почали очікувати на послаблення інфляції, а разом з нею і падіння долара, оскільки потреба у подальшому підвищенні процентних ставок слабшає.

Але протягом останнього місяця, або близько того, євро щосили намагався досягти подальшого прогресу, і трейдери виявляли обережність при продажі доларів, тоді як Федеральна резервна система США продовжує обіцяти підвищення, а глобальні економічні перспективи похмурі.

"Очевидно, що стає все важче аргументувати сильніший долар", - сказав головний економіст ING Роб Карнелл.

«Але як і раніше, важко аргументувати дійсно сильну історію євро», - сказав він, що стримує ширші втрати для долара, оскільки пара євро/долар задає загальний тон.

Долар залишався стабільним на рівні 132,30 японської єни та 1,2161 долара за британський фунт. Прибутковість державних облігацій США, яка залучала інвесторів до долара, впала відразу, а оптимістичні настрої на фондових ринках підняли фондові ринки.

Голова ФРС Джером Пауелл не дав жодних політичних підказок під час панельної дискусії у Стокгольмі, і оскільки інші представники ФРС заявили, що їхні наступні кроки залежатимуть від даних, інвестори уважно стежать за даними ІСЦ США.

"Ще одне несподіване зниження базового індексу споживчих цін закріпить тенденцію до уповільнення", - сказав стратег Commonwealth Bank of Australia Джо Капурсо.

"Долар США ослабне ще більше, тому що ще один м'який базовий індекс споживчих цін спонукатиме ринки продовжувати зміщувати ціни на лютневе засідання (ФРС) з підвищення на 50 базисних пунктів до підвищення на 25 базисних пунктів".

Ціни на ф'ючерси були нерівними, але це вказує на те, що зараз ринки схиляються до 3/4 ймовірності підвищення на 25 базисних пунктів наступного місяця.

Повторне відкриття Китаю також підтримало настрої та підняло валюти Азії щодо долара.

Китайський юань був трохи нижче п'ятимісячного максимуму на позначці 6,7677 у середу.

Цього тижня сінгапурський долар досяг 19-місячного максимуму, а тайський бат досяг дев'ятимісячного максимуму в очікуванні зростання туризму після відкриття кордонів Китаю.