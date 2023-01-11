Фінансові новини
- |
- 11.01.23
- |
- 12:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Азіатські акції зростають, увага зосереджена на даних щодо індексу споживчих цін США
08:26 11.01.2023 |
Азіатські акції виросли в середу, тоді як долар стабілізувався, оскільки інвестори приготувалися до даних щодо інфляції в США, які вплинуть на політику Федеральної резервної системи щодо відсоткових ставок.
Найширший індекс акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону MSCI за межами Японії зріс на 0,28%, а японський Nikkei додав 1%. Австралійський індекс S&P/ASX 200 збільшився на 0,80%.
У той час, як вихід Китаю з-під контролю над пандемією підвищив настрої інвесторів, оскільки акції в країні та Гонконгу розпочали рік із сильного зростання, деякі інвестори зафіксували прибуток на сумнівах у стійкості відновлення ринку.
Фондові індекси Китаю відкрилися зростанням на 0,1%, тоді як гонконгський індекс Hang Seng додав 0,6% на початку дня.
Вночі американські акції зросли, оскільки інвестори зітхнули з полегшенням після того, як голова ФРС Джером Пауелл утримався у своєму виступі від коментарів щодо процентної політики, але сказав, що незалежність ФРС необхідна для боротьби з інфляцією.
"З деякими очікуваннями, що Пауелл, ймовірно, відмовиться від пом'якшення фінансових умов, фондові ринки відзначили відсутність будь-яких чітких вказівок щодо напряму політики", - заявили стратеги Saxo.
Увага інвесторів буде прикута до індексу споживчих цін США (ІСЦ), який має бути опубліковано у четвер. Очікується, що дані покажуть загальну річну інфляцію у грудні на рівні 6,5% порівняно з 7,1% у листопаді.
Дані четверга матимуть вирішальне значення для визначення того, що ФРС, ймовірно, зробить із відсотковими ставками на своєму наступному засіданні на початку наступного місяця.
Центральний банк США підвищив процентні ставки на 50 базисних пунктів у грудні після чотирьох послідовних підвищення на 75 базисних пунктів у 2022 році, але повторив, що триматиме ставки на вищому рівні довше, щоб приборкати інфляцію.
Інвестори роблять ставку на те, що майбутній звіт про інфляцію може показати подальше уповільнення, потенційно даючи ФРС можливість уповільнити темпи підвищення процентних ставок, сказав Стівен Ву, економіст Commonwealth Bank of Australia.
Стратеги Saxo заявили, що, незважаючи на відносне мовчання Пауелла щодо політичних поглядів, у вівторок інші спікери ФРС і не ФРС продовжували звучати яструбино та бити на сполох з приводу інфляції.
Глава Федеральної резервної системи Мішель Боуман заявила у вівторок, що центральному банку доведеться ще більше підвищити відсоткові ставки для боротьби з високою інфляцією, що, ймовірно, призведе до м'якіших умов ринку праці.
Головний виконавчий директор JPMorgan Chase & Co Джеймі Даймон заявив, що підвищена економічна невизначеність може спонукати Федеральну резервну систему підвищити відсоткові ставки до 5%. На валютному ринку австралійський долар зріс на 0,3% після того, як дані показали, що річний темп інфляції збільшився до 7,3% у листопаді. Новозеландський долар зріс на 0,2%
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Канада купує NASAMS для України
|Мін'юст подав до ВАКС позов про стягнення активів російського олігарха Дерипаски
|НАБУ оголосило у розшук народну депутатку від «Слуги народу»
|Нерухомість, земля та гроші: СБУ арештувала майно Табачника на понад $2 млн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запустив пільгове кредитування безперебійної роботи українського бізнесу
У РУБРИЦІ
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 11.01.23
|Долар стоїть міцно, поки трейдери чекають на індекс споживчих цін
|Азіатські акції зростають, увага зосереджена на даних щодо індексу споживчих цін США
|Золото наближається до 8-місячного максимуму на очікуваннях послаблення долара та меншого підвищення ставок
|Біржі Волл-стріт закрилися в плюсі, коментарі Пауелла уникають тарифної політики
|Мінфін розмістив державні облігації на 23,5 мільярда завдяки попиту банків на бенчмарк-ОВДП
Бізнес
|Німецький бренд BMW показав концепт i Vision Dee з мінімалістичним дизайном ззовні та гігантським дисплеєм всередині
|Forbes представив п'ятірку мільярдерів із найбільшими втратами за минулий рік
|ASUS представив перші у світі ноутбуки з 3D-екранами OLED, для яких не потрібні окуляри
|AMD анонсувала Ryzen 7000 для ноутбуків — з монструозним 16-ядерним Ryzen 9 7945HX, що розганяється до 5,4 ГГц
|AMD анонсувала 6 настільних CPU Ryzen 7000 – 16-ядерний Ryzen 9 7950X3D із 144 МБ кеш-пам’яті випереджає в іграх Core i9-13900K на 9-24%
|SsangYong змінить назву на KG Mobility
|LG Breeze: ергономічні бездротові навушники для сну