Золото наближається до 8-місячного максимуму на очікуваннях послаблення долара та меншого підвищення ставок

Ціни на золото коливалися близько восьмимісячного максимуму в середу на тлі зростаючої кількості ставок на те, що Федеральна резервна система уповільнить темпи підвищення відсоткових ставок, а долар ще більше відступить, хоча обережність все ще зберігалася напередодні ключових даних щодо інфляції, які мають бути опубліковані цього тижня.

Ціни на дорогоцінні метали ознаменували сильний початок року, піднявшись майже на 3% минулого тижня, оскільки перспектива невеликого підвищення відсоткових ставок у США принесла велике полегшення нерентабельним активам. Жовтому металу також сприяло зростання попиту на безпечний прихісток на тлі зростання побоювань щодо глобальної рецесії цього року.

Але зростання цін на золото дещо сповільнилося цього тижня, оскільки інвестори чекали на нові сигнали про економіку США від речників Федеральної резервної системи та основних даних щодо інфляції індексу споживчих цін, які мають бути опубліковані в четвер.

Спот-золото не змінилося на рівні 1877,27 долара за унцію, тоді як ф'ючерси на золото стабілізувалися на рівні 1881,35 долара за унцію до 18:57 за східним часом (11:57 за Грінвічем). Жовтий метал, мабуть, здебільшого не злякався різкого зростання прибутковості казначейських облігацій США.

В даний час основна увага приділяється даними щодо індексу споживчих цін у США, які, як очікується, покажуть, що інфляція у грудні ще більше знизилася порівняно з попереднім місяцем. Дані також вийшли за грудневим звітом про зайнятість у несільськогосподарському секторі, який показав, що активність на ринку праці знижується.

Послаблення інфляції та зниження активності на ринку праці призвели до зростання очікувань того, що ФРС уповільнить темпи підвищення ставок цього року після серії різких підвищень у 2022 році. Цей сценарій є позитивним прогнозом для ринків металів, які постраждали в 2022 році через зростання ставок..

Серед промислових металів ціни на мідь у середу не змінилися після зростання з початку року. Побоювання з приводу глобального економічного спаду значно компенсувалися оптимізмом щодо відновлення роботи в Китаї, найбільшому у світі імпортері міді.

Ф'ючерси на мідь стабілізувалися на рівні $4,0797 за фунт і торгувалися на найвищому рівні за понад шість місяців.

Нещодавні перебої з постачаннями, викликані політичним насильством у Перу, також можуть позитивно позначитися на цінах на мідь, оскільки в найближчій перспективі ринки посилюються. Перу є другим за величиною виробником червоного металу у світі.