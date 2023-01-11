Біржі Волл-стріт закрилися в плюсі, коментарі Пауелла уникають тарифної політики

Американські фондові індекси завершили торги у вівторок солідним зростанням завдяки зростанню Nasdaq на 1% після того, як голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл утримався у своєму виступі від коментарів щодо процентної політики.

У своєму першому публічному виступі цього року Пауелл заявив на форумі, який спонсорував шведський центральний банк, що незалежність ФРС необхідна для боротьби з інфляцією.

Нещодавні коментарі інших представників ФРС підтвердили думку про те, що центральний банк повинен залишатися агресивним у підвищенні відсоткових ставок для контролю над інфляцією. Глава ФРС Мішель Боуман заявила у вівторок, що банку доведеться ще більше підвищити відсоткові ставки для боротьби із високою інфляцією.

"Всі ловлять кожне слово ФРС", - сказав Тім Грискі, старший портфельний стратег Ingalls & Snyder у Нью-Йорку. Він додав, що Пауелл "насправді нічого не сказав" про політику.

Інвестори з нетерпінням чекають на звіт про індекс споживчих цін у США в четвер, який, як очікується, покаже деяку помірність цін у річному обчисленні в грудні.

Трейдери роблять ставку на підвищення ставки на 25 базисних пунктів на засіданні ФРС у лютому.

Є деякі ознаки того, що інфляція значно сповільнюється. Те, що дійсно шукають інвестори, - це геп в основних даних щодо інфляції, який, ймовірно, може привернути увагу ФРС», - сказав Гриски.

Акції Amazon.com Inc, що зросли на 2,9%, забезпечили найбільше зростання Nasdaq та S&P 500.

Індекс Dow Jones Industrial Average зріс на 186,45 пунктів, або 0,56%, до 33 704,1 пунктів; S&P 500 додав 27,16 пунктів, або 0,70%, до 3919,25; а Nasdaq Composite додав 106,98 пунктів, або 1,01%, до 10 742,63.

Акції Microsoft Corp зросли на 0,8% наступного дня після того, як Semafor із посиланням на людей, знайомих із цим питанням, повідомив, що технологічна компанія веде переговори про інвестування $10 млрд у компанію OpenAI, яка володіє ChatGPT.

Сектор послуг зв'язку показав найкращі результати дня, тоді як енергетика зростала разом із цінами на нафту.

Цього тижня починається сезон звітності компаній S&P 500 за четвертий квартал, результати кількох найбільших банків Уолл-стріт мають бути опубліковані пізніше цього тижня.

Акції інвестиційного банку Jefferies Financial Group зросли на 3,8% у вівторок, наступного дня після того, як він відзвітував про другий найкращий рік за доходами від інвестиційно-банківських послуг. Компанія також повідомила про падіння прибутку у четвертому кварталі на 52,5%.

Аналітики очікують, що загальний прибуток S&P 500 знизиться на 2,2% у четвертому кварталі порівняно з минулим роком, згідно з даними IBES від Refinitiv, через побоювання щодо зростання ставок та зростання економіки.

Деякі інвестори сподіваються на ознаки того, що ФРС незабаром може взяти перерву після семиразового підвищення ставки федеральних фондів у 2022 році.

Світовий банк у вівторок знизив свої прогнози зростання на 2023 рік у вівторок до рівнів, що балансують на межі рецесії для багатьох країн, оскільки вплив підвищення ставок центральним банком посилюється.

Обсяг на біржах США становив 10,02 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,91 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.

Число зростаючих випусків на NYSE перевищувало кількість падаючих у співвідношенні 2,33 до 1; На Nasdaq співвідношення 2,45 до 1 сприяло зростанню.

S&P 500 показав чотири нові 52-тижневі максимуми і жодного нового мінімуму; Nasdaq Composite зафіксував 71 новий максимум та 30 нових мінімумів.