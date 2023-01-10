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Мінфін розмістив державні облігації на 23,5 мільярда завдяки попиту банків на бенчмарк-ОВДП

17:49 10.01.2023 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 10 січня, змогло залучити до держбюджету 23,52 млрд грн (у еквіваленті) завдяки зростанню попиту на облігації з боку банків.

Як свідчать дані Мінфіну, зокрема від продажу півторарічних облігацій вдалося залучити одразу 20,54 мільярда гривень під 19,24% річних.

Йдеться про наразі єдиний випуск бенчмарк-ОВДП, які Нацбанк дозволив банкам включати в покриття обов'язкових резервів з 11 січня.

Крім того, Мінфін розмістив шестимісячні облігації у гривні на 332,56 млн грн під 14% річних та дворічні ОВДП на 26,51 млн грн під 19,5%.

Мінфін також залучив $40,17 млн від продажу шестимісячних доларових облігацій з дохідністю 4,25% річних та 29,37 млн євро від продажу номінованих у цій валюті шестимісячних ОВДП під 3% річних.

Мінфін розмістив державні облігації на 23,5 мільярда завдяки попиту банків на бенчмарк-ОВДП

 
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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