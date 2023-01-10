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АНАЛІТИКА

Банки видали аграріям кредитів на 95,5 млрд гривень у 2022 році, - Мінагрополітики

11:12 10.01.2023 |

Фінанси, Новини АПК

 

У 2022 році у межах програми «Доступні кредити» 43,648 тис. сільгоспвиробників залучили залучили кредитів на суму 95,5 млрд гривень.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства, передають Українськi Новини.

"У 2022 році аграрії отримали 95,467 млрд грн кредитів. За програмою державних гарантій у розмірі 80% - 24,722 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Найбільший обсяг кредитів отримали аграрії Київської (15,5 млрд гривень), Вінницької (10,2 млрд гривень), Кіровоградської (8,6 млрд гривень), Дніпропетровської (6,8 млрд гривень) та Одеської (6 млрд гривень) областей.

Найбільше кредитів аграріям видали Приватбанк, Райффайзен Банк, Укргазбанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Креді Агріколь Банк та банк "ПУМБ".

Як повідомляли Українськi Новини, банки видали аграріям кредитів на 38,5 млрд гривень для забезпечення проведення комплексу весняно-польових робіт.
За матеріалами: Українські Новини
Ключові теги: кредит
 

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