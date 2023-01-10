Долар вагається, оскільки побоювання щодо підвищення ставки ФРС відступають

Долар США коливався близько семимісячного мінімуму щодо інших основних валют у вівторок, оскільки інвестори надихнулися тим, що Федеральна резервна система, можливо, наближається до кінця свого циклу підвищення ставок, а відкриття Китаю стимулювало попит на ризикованіші активи.

Ринки дедалі більше сумніваються, що ФРС доведеться підняти відсоткові ставки вище 5%, щоб знизити інфляцію, оскільки наслідки агресивного підвищення ставок минулого року вже відчуваються. Тепер інвестори очікують, що ставки досягнуть піку трохи менше ніж 5% до червня.

Звіт про зайнятість минулого тижня показав, що нехай в економіці США в грудні спостерігалося значне збільшення робочих місць, в ній також було зафіксовано уповільнення зростання заробітної плати.

Востаннє євро виріс на 0,07% до 1,0739 долара, утримуючись близько семимісячного піку попередньої сесії в 1,07605 долара, який припав на фоні зниження долара.

Фунт стерлінгів упав на 0,08% до 1,21705 долара після аналогічного досягнення тритижневого максимуму в 1,2209 долара у понеділок та закриття сесії на 0,73% вище.

По відношенню до кошика валют індекс долара США впав на 0,03% до 103,14 після падіння на 0,7% і досягнення семимісячного мінімуму 102,93 на попередній сесії.

"Почалося велике падіння долара", - сказав Джордж Саравелос, голова відділу валютних досліджень у Deutsche Bank.

Швидке відкриття Китаєм своїх кордонів після обмежень, пов'язаних з пандемією, також дало ще один імпульс до більш ризикованих активів, затьмарив привабливость долара як прихістку, при цьому чутливий до ризику австралійський долар досяг більш ніж чотиримісячного піку 0,6950 долара на попередній сесії. Востаннє він був вищим на 0,03% до 0,69155 долара.

Новозеландський долар зріс на 0,13% до 0,6378 долара, поблизу тритижневого максимуму понеділка в 0,6411 долара. Ці дві валюти широко використовуються як ліквідні замінники китайського юаня.

Востаннє офшорний юань купувався на рівні 6,7755 за долар після досягнення майже п'ятимісячного максимуму 6,7590 раніше під час сесії.

"Менеджери хедж-фондів змінили курс долара США на ведмежий після повного відновлення роботи в Китаї", - сказав Тарек Хорчані, голова відділу первинних брокерських операцій у Maybank Securities.

Тимчасом японська єна зросла на 0,1% до 131,73 за долар, отримавши підтримку від послаблення долара та несподіваного коригування Банком Японії (BOJ) своєї політики кривої прибутковості наприкінці минулого року.

"Те, що Банк Японії зробив наприкінці 2022 року, просто вказує на те, що пан Курода намагається полегшити роботу свого наступника", - заявив журналістам на брифінгу за прогнозами Донг Чен, голова відділу макроекономічних досліджень в Азії в Pictet Wealth Management. Голова Банку Японії Харухіко Курода піде у відставку у квітні.

Бразильський реал перервав свію триденну переможну ходу на попередній сесії та востаннє становив 5,2546 за долар після того, як прихильники колишнього президента Жаїра Болсонару штурмували столицю. Станом на азіатський годинник у вівторок йому ще потрібно було торгуватися.

Інвестори тепер звернуть свою увагу на виступ голови ФРС Джерома Пауелла пізніше у вівторок і дані щодо інфляції в США в четвер, які можуть внести додаткову ясність у перспективи підвищення ставки ФРС.