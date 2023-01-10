Азіатські акції падають напередодні виступу Пауелла, зростання Китаю слабшає

Більшість азіатських фондових ринків впали у вівторок, оскільки недавнє ралі, викликане оптимізмом щодо відновлення роботи в Китаї, згасло, тоді як інвестори також стали обережні напередодні нових сигналів про грошово-кредитну політику США від голови Федеральної резервної системи Джерома Пауела.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite впали на 0,1% і 0,2% відповідно, а гонконгський індекс Hang Seng опустився на 0,2% з більш ніж шестимісячним максимумом. Втрати у трьох індексах були обмежені, оскільки акції великих технологічних компаній виросли на повідомленнях про те, що Пекін припинить свою кампанію регулювання проти найбільших інтернет-компаній країни.

Але інвестори стали насторожено ставитися до короткострокового відновлення економіки Китаю, оскільки країна зіткнулася з найсерйознішим спалахом COVID-19 після того, як послабила більшість заходів для боротьби з COVID.

Проте базові індекси Китаю торгуються близько багатомісячних максимумів, відзначивши зіркове відновлення в грудні, оскільки трейдери готуються до можливого відновлення другої за величиною економіки світу.

Широкі настрої на азіатських ринках стали обережними перед виступом Пауелла, при цьому основна увага приділялася будь-яким змінам у яструбиній риториці голови ФРС, особливо через те, що недавні економічні дані вказували на зниження інфляційних очікувань. Цього тижня у центрі уваги також будуть дані щодо споживчої інфляції в США за грудень, які, як очікується, продемонструють подальше ослаблення цінового тиску.

Індійські індекси Nifty 50 і BSE Sensex 30 впали на 0,6% кожен, тоді як індонезійські акції втратили падіння на 1,5% в Південно-Східній Азії. Відкриті для Китаю біржі у Південній Кореї та Австралії впали на 0,2% та 0,3% відповідно.

Нічні коментарі деяких представників ФРС зміцнили думку, що центральний банк триматиме ставки на вищому рівні довше, що також вплинуло на настрої в регіоні. Але очікується, що найближчими місяцями ФРС підвищуватиме ставки повільнішими темпами, що, ймовірно, принесе деяке полегшення азіатським ринкам після того, як зростання відсоткових ставок вдарило по регіональних акціях у 2022 році.

Японський індекс Nikkei 225 був одним із небагатьох винятків у вівторок, піднявшись на 0,7% після довгих вихідних. Але вищі, ніж очікувалося, показники інфляції в Токіо за грудень вказали на посилення економічних проблем для країни, оскільки вона бореться зі зростаючим ціновим тиском і ослабленням єни.

Акції Сінгапуру було підтримано майже 6-відсотковим стрибком акцій гіганта торгівлі сировинними товарами Olam Group Limited. Акції досягли більш ніж п'ятимісячного максимуму після того, як Olam заявила, що планує розмістити свій сільськогосподарський бізнес у Саудівській Аравії щонайменше до червня 2023 року.