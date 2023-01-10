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Золото в новорічному ралі остигає до 7-місячних максимумів, очікується більше сигналів від ФРС
07:38 10.01.2023 |
Ціни на золото коливалися близько семимісячних максимумів у вівторок, оскільки ринки чекали на нові сигнали про грошово-кредитну політику США з майбутнього виступу голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, а також основних даних щодо інфляції.
Ціни на зливки продемонстрували сильне зростання на останніх сесіях на тлі оптимізму, що зростає, з приводу потенційного уповільнення підвищення відсоткових ставок у США. Показники інфляції за листопад, а також ознаки охолодження на ринку праці, здавалося, свідчили про те, що ціновий тиск у найбільшій економіці світу досяг свого піку, що вимагає від ФРС менш яструбиної позиції.
Ринки очікують, що Пауелл проллє більше світла на цю тенденцію, коли він виступить на банківському симпозіумі у Швеції пізніше того ж дня.
Спотове золото зросло на 0,2% до 1875,19 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото зросли на 0,1% до 1879,30 доларів за унцію до 20:54 за східним часом (1:54 за Грінвічем). Ціни на зливки зросли більш ніж на 2% у перший тиждень 2023 року.
У центрі уваги цього тижня також є дані про інфляцію індексу споживчих цін у США, яка, як очікується, ще більше сповільниться у грудні порівняно з попереднім місяцем. Але ринки уважно стежитимуть за темпами уповільнення, враховуючи, що інфляція, як і раніше, значно перевищує річний цільовий діапазон ФРС.
Підвищений попит на безпечний притулок також сприяв зростанню цін на золото на останніх сесіях, оскільки ринки почали остерігатися потенційної рецесії цього року на тлі високої інфляції та підвищення процентних ставок.
Погані дані про ділову активність із кількох великих економік у поєднанні з ознаками охолодження ринку праці США посилили побоювання щодо уповільнення глобального економічного зростання у 2023 році.
Це, у поєднанні з очікуваннями менш різкого підвищення ставок ФРС, збільшило попит на золото як прихісток.
Очікується, що ФРС підвищить процентні ставки на 25 базисних пунктів, коли збереться у лютому. Але центральний банк також попередив, що він може довше утримувати відсоткові ставки на найвищому рівні.
Курс грошово-кредитної політики США, ймовірно, визначить поведінку ринків золота та інших металів цього року.
Серед промислових металів ціни на мідь у вівторок були невисокими, але коливалися трохи нижче за найвищий рівень із середини червня.
Ф'ючерси на мідь впали на 0,1% - до $4,0085 за фунт. Ціни на червоний метал різко зросли останніми тижнями, оскільки ринки зробили ставку на відновлення економіки Китаю, найбільшого у світі імпортера міді.
Нещодавно країна зняла майже всі свої обмеження щодо боротьби з COVID, що, як очікується, зрештою призведе до відновлення економіки.
Але у найближчій перспективі Китаю також доведеться боротися із сплеском інфекцій.
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