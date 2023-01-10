S&P 500 практично не змінився, оскільки інвестори зважують шанси на менш агресивне підвищення ставок

Індекс S&P 500 втратив колишнє зростання і закрився в понеділок практично без змін, оскільки очікування того, що Федеральна резервна система стане менш агресивним з підвищенням відсоткових ставок, були компенсовані побоюваннями, що зберігаються з приводу інфляції.

Dow закрився нижче, а Nasdaq Composite закрився далеко від денних максимумів.

Інвестори чекають на коментарі у вівторок від голови ФРС Джерома Пауелла, який, як очікують деякі стратеги, може сказати, що потрібно більше часу, щоб показати, що інфляція перебуває під контролем.

Ставки на ринку показували 77% шансів підвищення на 25 базисних пунктів на лютневому засіданні ФРС.

Звіт про споживчі ціни, який має бути опублікований у четвер, може стати ключовим фактором для очікувань за ставками, сказав Квінсі Кросбі, головний глобальний стратег LPL Financial у Шарлотті, Північна Кароліна. «Звіт CPI цього тижня матиме важливе значення для тонкого налаштування ф'ючерсного ринку ФРС».

Інвестори також могли продати деякі акції після недавнього сильного зростання ринку, сказав Пол Нолті, портфельний менеджер Kingsview Investment Management у Чикаго. "Ви бачите невелику фіксацію прибутку напередодні публікації індексу споживчих цін цього тижня".

Технологічний сектор виріс на тлі падіння прибутковості казначейських облігацій. Споживчі дискреційні акції також зросли: Amazon.com Inc зросла на 1,5% після того, як Jefferies заявила, що у другій половині року тиск на гіганта електронної комерції знизився.

Крім того, компанії S&P 500 збираються розпочати звітний період за четвертий квартал, а результати провідних банків США очікуються пізніше цього тижня.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 112,96 пунктів, або 0,34%, до 33 517,65 пунктів, S&P 500 - на 2,99 пунктів, або 0,08%, до 3 892,09 пунктів, а Nasdaq Composite додав 66,36 пунктів, або 0,63%, до 10 635,65 пунктів.

Акції Broadcom Inc впали наприкінці торгів на 2% після того, як Bloomberg з посиланням на людей, знайомих із цим питанням, повідомив, що Apple Inc планує відмовитися від чіпа Broadcom у 2025 році і замість цього використати власний дизайн.

П'ятничний звіт про зайнятість, який показав помірне підвищення заробітної плати, зміцнив сподівання, що ФРС може стати менш агресивним у своєму прагненні підвищити ставку для зниження інфляції.

Акції Tesla Inc зросли на 5,9% після того, як виробник електромобілів повідомив про триваліший час очікування деяких версій Model Y у Китаї, що свідчить про те, що недавнє зниження цін може стимулювати попит.

Акції Macy's Inc впали на 7,7%, а Lululemon Athletica Inc - на 9,3% після того, як обидва рітейлери опублікували невтішні прогнози на святковий квартал.

Обсяг на біржах США становив 11,35 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,90 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.

Число зростаючих випусків на NYSE перевищувало кількість падаючих у співвідношенні 1,85 до 1; На Nasdaq співвідношення 1,48 до 1 сприяло зростанню.

S&P 500 показав 13 нових 52-тижневих максимумів та два нових мінімуми; Nasdaq Composite зафіксував 129 нових максимумів та 32 нових мінімуму.