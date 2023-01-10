Фінансові новини
- |
- 10.01.23
- |
- 06:52
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нацбанк збільшив частку резервів у доларах США
17:24 09.01.2023 |
Частка американських доларів (USD) у міжнародних резервах України у 2022 році зросла з 80,2% до 83,6%, зокрема, внасідок зростання курсу долара минулого року до основних світових валют.
Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ), повідомляє Інтерфакс-Україна.
Водночас з 5% до 5,5% збільшилася частка золота, що подорожчало за минулий рік до долара приблизно на 1,3%, хоча в абсолютному вираженні його вартість у резервах залишилася майже на тому ж рівні - $1,57 млрд порівняно із $1,56 млрд.
Одночасно помітно впала частка японських ієн (JPY) - з 3,9% до 1,3%, євро (EUR) - з 7,1% до 6,3% та британських фунтів (GBP) - з 1,5% до 1 ,2%, і навіть зовсім небагато китайських юанів (CNY) - із 2,1% до 2%.
За минулий рік євро подешевшав до долара на 5,8%, фунт - на 10,6%, ієна - на 12,2%.
НБУ також зазначає, що у структурі резервів у 2022 році він суттєво збільшив частку готівки, коштів на коррахунках та на депозитах - з 18,6% до 27,8%, а в абсолютному вираженні - з $5,77 млрд до $7,92 млрд.
Це сталося за рахунок зниження частки цінних паперів з 76,3% до 66,7%, а в абсолютному вираженні - з $23,62 млрд. до $19 млрд.
Крім того, в структурі портфеля цінних паперів частка інструментів з рейтингом "ААА" зросла з 74,9% до 85,2%, тоді як з рейтингом "А" впала з 20,8% до 12,1%, а з рейтингом "ААА" - з 4,3% до 2,7%.
Як повідомлялося, загалом обсяг міжнародних резервів України у 2022 році зменшився на 7,9%, або на $2,45 млрд - до $28,49 млрд.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Нерухомість, земля та гроші: СБУ арештувала майно Табачника на понад $2 млн
|США виділяють Україні пакет військової допомоги на $3 млрд - Білий дім
|Міжнародні резерви України у грудні виросли до $28,5 млрд
|Різдвяна служба Епіфанія в лаврі буде. Мінкульт дав дозвіл, заповідник уклав угоду
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запустив пільгове кредитування безперебійної роботи українського бізнесу
У РУБРИЦІ
|Нацбанк урегулював діяльність Експортно-кредитного агентства
|НБУ навесні проведе стрес-тестування банків
|Нацбанк збільшив частку резервів у доларах США
|Страховики-члени МТСБУ за 11 міс.-2022 скоротили кількість договорів ОСЦПВ на 21,1%, платежів - більш ніж на 3,4%
|МТСБУ підвищило вартість полісів «Зеленої картки» на 3,1%
|Другий тиждень поспіль акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі продовжують зростати
Бізнес
|ASUS представив перші у світі ноутбуки з 3D-екранами OLED, для яких не потрібні окуляри
|AMD анонсувала Ryzen 7000 для ноутбуків — з монструозним 16-ядерним Ryzen 9 7945HX, що розганяється до 5,4 ГГц
|AMD анонсувала 6 настільних CPU Ryzen 7000 – 16-ядерний Ryzen 9 7950X3D із 144 МБ кеш-пам’яті випереджає в іграх Core i9-13900K на 9-24%
|SsangYong змінить назву на KG Mobility
|LG Breeze: ергономічні бездротові навушники для сну
|iQOO 11 Pro і Redmi K60 Pro - найпотужніші у світі смартфони за версією AnTuTu
|Intel представив мобільні процесори Raptor Lake з 24-ядерним Core i9-13980HX на чолі