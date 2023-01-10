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АНАЛІТИКА

Нацбанк збільшив частку резервів у доларах США

 

Частка американських доларів (USD) у міжнародних резервах України у 2022 році зросла з 80,2% до 83,6%, зокрема, внасідок зростання курсу долара минулого року до основних світових валют.

Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ), повідомляє Інтерфакс-Україна.

Водночас з 5% до 5,5% збільшилася частка золота, що подорожчало за минулий рік до долара приблизно на 1,3%, хоча в абсолютному вираженні його вартість у резервах залишилася майже на тому ж рівні - $1,57 млрд порівняно із $1,56 млрд.

Одночасно помітно впала частка японських ієн (JPY) - з 3,9% до 1,3%, євро (EUR) - з 7,1% до 6,3% та британських фунтів (GBP) - з 1,5% до 1 ,2%, і навіть зовсім небагато китайських юанів (CNY) - із 2,1% до 2%.

За минулий рік євро подешевшав до долара на 5,8%, фунт - на 10,6%, ієна - на 12,2%.

НБУ також зазначає, що у структурі резервів у 2022 році він суттєво збільшив частку готівки, коштів на коррахунках та на депозитах - з 18,6% до 27,8%, а в абсолютному вираженні - з $5,77 млрд до $7,92 млрд.

Це сталося за рахунок зниження частки цінних паперів з 76,3% до 66,7%, а в абсолютному вираженні - з $23,62 млрд. до $19 млрд.

Крім того, в структурі портфеля цінних паперів частка інструментів з рейтингом "ААА" зросла з 74,9% до 85,2%, тоді як з рейтингом "А" впала з 20,8% до 12,1%, а з рейтингом "ААА" - з 4,3% до 2,7%.

Як повідомлялося, загалом обсяг міжнародних резервів України у 2022 році зменшився на 7,9%, або на $2,45 млрд - до $28,49 млрд.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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