Другий тиждень поспіль акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі продовжують зростати

Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі зростає другий тиждень поспіль і з 30 грудня по 5 січня підвищився на 5,5%, або на 15,39 пункту до 296,37 пункту.

Про це свідчать дані на сайті біржі, передають Українськi Новини.

На початку зазначеного періоду індекс становив 280,98 пунктів, наприкінці - 296,37 пунктів.

Найбільше зростання показали акції компанії «Астарта» (+8,8%), найбільше падіння - компанії «Овостар» (-1,3%).

Компанія Ціна останньої угоди, злоті, 30 грудня Ціна останньої угоди, злоті, 5 січня Зміна вартості, % "Кернел" 17,54 18,49 +5,4 "Астарта" 20,40 22,20 +8,8 Coal Energy 1,71 1,72 +0,6 "Мілкіленд" 0,88 0,90 +2,3 "Агротон" 3,45 3,62 +4,9 KSG Agro 2,16 2,21 +2,3 Sadovaya ---- ---- ---- "Овостар" 45,40 44,80 -1,3 IMC 15,60 16,60 +6,4 KDM Shipping ---- ---- ----

Як повідомляли Українськi Новини, національний індекс цін WIG-Ukraine із 23 по 30 грудня підвищився на 1,0%, або на 2,79 пункту, до 280,98 пункту після трьохтижневого падіння.