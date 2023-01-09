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Другий тиждень поспіль акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі продовжують зростати
13:39 09.01.2023 |
Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі зростає другий тиждень поспіль і з 30 грудня по 5 січня підвищився на 5,5%, або на 15,39 пункту до 296,37 пункту.
Про це свідчать дані на сайті біржі, передають Українськi Новини.
На початку зазначеного періоду індекс становив 280,98 пунктів, наприкінці - 296,37 пунктів.
Найбільше зростання показали акції компанії «Астарта» (+8,8%), найбільше падіння - компанії «Овостар» (-1,3%).Як повідомляли Українськi Новини, національний індекс цін WIG-Ukraine із 23 по 30 грудня підвищився на 1,0%, або на 2,79 пункту, до 280,98 пункту після трьохтижневого падіння.
|
Компанія
|
Ціна останньої угоди, злоті, 30 грудня
|
Ціна останньої угоди, злоті, 5 січня
|
Зміна вартості, %
|
"Кернел"
|
17,54
|
18,49
|
+5,4
|
"Астарта"
|
20,40
|
22,20
|
+8,8
|
Coal Energy
|
1,71
|
1,72
|
+0,6
|
"Мілкіленд"
|
0,88
|
0,90
|
+2,3
|
"Агротон"
|
3,45
|
3,62
|
+4,9
|
KSG Agro
|
2,16
|
2,21
|
+2,3
|
Sadovaya
|
----
|
----
|
----
|
"Овостар"
|
45,40
|
44,80
|
-1,3
|
IMC
|
15,60
|
16,60
|
+6,4
|
KDM Shipping
|
----
|
----
|
----
|
|
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