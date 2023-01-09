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АНАЛІТИКА

Великий криптокредитор Genesis звільнив 30% штату і розглядає можливість банкрутства

10:39 09.01.2023 |

Фінанси

 

Один із найбільших криптовалютних кредиторів Genesis звільнив 30% свого персоналу і розглядає можливість подачі заяви про банкрутство на тлі останніх фінансових потрясінь.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на ознайомлені джерела.

За словами співрозмовників газети, звільнення не обмежилися одним відділом та пройшли по всій компанії - після звільнень 5 січня у Genesis залишилося 145 співробітників.

Genesis працює з інвестиційним банком Moelis & Co. для оцінки варіантів дій на майбутнє, включаючи потенційну подачу заяви про банкрутство.

"Крипто-кредитор став ще однією великою фірмою, що бореться за виживання. Минулий рік ознаменувався серією криптовалютних банкрутств, оскільки ФРС підвищила процентні ставки, "здуваючи" найбільш спекулятивні інвестиції.

Банкрутства в мало регульованому секторі перекинулися на інші компанії, демонструючи взаємозв'язок індустрії, що зароджується. ФРС дала зрозуміти, що продовжить підвищувати ставки. Інвестори готуються до більших втрат у криптовалюті", - йдеться у статті.

Проблеми Genesis почалися з банкрутства та ліквідації криптовалютного хедж-фонду Three Arrows Capital, якому компанія надала кредит на $2,4 млрд. Уже за кілька днів після краху хедж-фонду Genesis скоротив 20% своїх працівників, а гендиректор компанії Майкл Моро пішов у відставку.

Ще одним ударом по фінансовій стабільності Genesis став крах криптобіржі FTX і пов'язаної з нею компанії Alameda Research у листопаді минулого року. За даними джерел WSJ, Genesis позичила Alameda щонайменше "сотні мільйонів доларів".

Незабаром після краху FTX, 16 листопада, Genesis оголосила про припинення видачі та погашення кредитів.

Щоб врятувати ситуацію, Genesis намагалася залучити інвестицій на $1 млрд. Зокрема, компанія звернулася по допомогу до інвестбанку Moelis & Co..

Але наразі Genesis і Moelis розглядають можливість подання заяви відповідно до статті 11 Кодексу США про банкрутство. Стаття передбачає тимчасовий захист від кредиторів з метою дати компанії можливість продовжувати функціонувати.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: bitcoin
 

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