Фінансові новини
- |
- 09.01.23
- |
- 16:59
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Великий криптокредитор Genesis звільнив 30% штату і розглядає можливість банкрутства
10:39 09.01.2023 |
Один із найбільших криптовалютних кредиторів Genesis звільнив 30% свого персоналу і розглядає можливість подачі заяви про банкрутство на тлі останніх фінансових потрясінь.
Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на ознайомлені джерела.
За словами співрозмовників газети, звільнення не обмежилися одним відділом та пройшли по всій компанії - після звільнень 5 січня у Genesis залишилося 145 співробітників.
Genesis працює з інвестиційним банком Moelis & Co. для оцінки варіантів дій на майбутнє, включаючи потенційну подачу заяви про банкрутство.
"Крипто-кредитор став ще однією великою фірмою, що бореться за виживання. Минулий рік ознаменувався серією криптовалютних банкрутств, оскільки ФРС підвищила процентні ставки, "здуваючи" найбільш спекулятивні інвестиції.
Банкрутства в мало регульованому секторі перекинулися на інші компанії, демонструючи взаємозв'язок індустрії, що зароджується. ФРС дала зрозуміти, що продовжить підвищувати ставки. Інвестори готуються до більших втрат у криптовалюті", - йдеться у статті.
Проблеми Genesis почалися з банкрутства та ліквідації криптовалютного хедж-фонду Three Arrows Capital, якому компанія надала кредит на $2,4 млрд. Уже за кілька днів після краху хедж-фонду Genesis скоротив 20% своїх працівників, а гендиректор компанії Майкл Моро пішов у відставку.
Ще одним ударом по фінансовій стабільності Genesis став крах криптобіржі FTX і пов'язаної з нею компанії Alameda Research у листопаді минулого року. За даними джерел WSJ, Genesis позичила Alameda щонайменше "сотні мільйонів доларів".
Незабаром після краху FTX, 16 листопада, Genesis оголосила про припинення видачі та погашення кредитів.
Щоб врятувати ситуацію, Genesis намагалася залучити інвестицій на $1 млрд. Зокрема, компанія звернулася по допомогу до інвестбанку Moelis & Co..
Але наразі Genesis і Moelis розглядають можливість подання заяви відповідно до статті 11 Кодексу США про банкрутство. Стаття передбачає тимчасовий захист від кредиторів з метою дати компанії можливість продовжувати функціонувати.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Нерухомість, земля та гроші: СБУ арештувала майно Табачника на понад $2 млн
|США виділяють Україні пакет військової допомоги на $3 млрд - Білий дім
|Міжнародні резерви України у грудні виросли до $28,5 млрд
|Різдвяна служба Епіфанія в лаврі буде. Мінкульт дав дозвіл, заповідник уклав угоду
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запустив пільгове кредитування безперебійної роботи українського бізнесу
У РУБРИЦІ
|Страховики-члени МТСБУ за 11 міс.-2022 скоротили кількість договорів ОСЦПВ на 21,1%, платежів - більш ніж на 3,4%
|МТСБУ підвищило вартість полісів «Зеленої картки» на 3,1%
|Другий тиждень поспіль акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі продовжують зростати
|Фондові індекси Азії зросли на тлі оптимізму щодо економіки КНР
|Долар упав майже до семимісячного мінімуму після публікації даних про зайнятість
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 09.01.23
Бізнес
|ASUS представив перші у світі ноутбуки з 3D-екранами OLED, для яких не потрібні окуляри
|AMD анонсувала Ryzen 7000 для ноутбуків — з монструозним 16-ядерним Ryzen 9 7945HX, що розганяється до 5,4 ГГц
|AMD анонсувала 6 настільних CPU Ryzen 7000 – 16-ядерний Ryzen 9 7950X3D із 144 МБ кеш-пам’яті випереджає в іграх Core i9-13900K на 9-24%
|SsangYong змінить назву на KG Mobility
|LG Breeze: ергономічні бездротові навушники для сну
|iQOO 11 Pro і Redmi K60 Pro - найпотужніші у світі смартфони за версією AnTuTu
|Intel представив мобільні процесори Raptor Lake з 24-ядерним Core i9-13980HX на чолі