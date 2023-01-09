Ціни на золото зросли до 7-місячного максимуму на тлі послаблення яструбиних побоювань ФРС

Ціни на золото зросли в понеділок, залишаючись на семимісячному максимумі після того, як ознаки охолодження на ринку праці посилили очікування нижчих показників інфляції в США цього тижня та можливого повороту в яструбиній риториці Федеральної резервної системи.

Ціни на жовтий метал зросли в п'ятницю після того, як дані Міністерства праці показали, що кількість робочих місць у несільськогосподарському секторі США зростала найповільнішими темпами за рік у грудні. Показання за попередні два місяці було переглянуто у бік зниження, при цьому зростання заробітної плати також сповільнилося.

Ці дані послабили побоювання, що перегрітий ринок праці в США не дозволить інфляції продовжити зниження цього року, і посилили очікування того, що Федеральна резервна система пом'якшить свою яструбину позицію раніше, ніж очікувалося, послабивши тиск на золото та інші нерентабельні активи.

Спотове золото зросло на 0,1% до 1868,61 долара за унцію, а ф'ючерси на золото зросли на 0,2% до 1873,15 долара за унцію на 19:35 за східним часом (00:35 за Грінвічем). Обидва інструменти торгувалися на найвищому рівні з початку червня після зростання майже на 2% у п'ятницю.

Долар ще більше ослаб у понеділок після того, як скасував більшу частину зростання минулого тижня на даних із заробітної плати, тоді як прибутковість 10-річних казначейських облігацій також знизилася.

Тепер основна увага приділяється даними щодо інфляції індексу споживчих цін у США, які мають бути опубліковані у четвер, щоб отримати додаткові сигнали щодо динаміки відсоткових ставок у США. Очікується, що інфляція ІСЦ у грудні опуститься до річного мінімуму, що вказує на те, що серія різких підвищень процентних ставок ФРС у 2022 році зробила очікуваний ефект.

Ці підвищення ставок вдарили за цінами на золото минулого року, оскільки вони збільшили альтернативну вартість володіння нерентабельними активами. Але минулого місяця інтерес до жовтого металу відродився, і попит на безпечний притулок також повернувся у гру на тлі побоювань потенційної рецесії у 2023 році.

В даний час очікується, що ФРС ще більше уповільнить темпи підвищення процентних ставок, при цьому більшість трейдерів оцінюють підвищення процентної ставки лише на 25 базисних пунктів у лютому. Але центральний банк попередив, що може тримати ставки на вищому рівні довше.

Серед промислових металів ціни на мідь трохи знизилися в понеділок, але коливалися близько семимісячного максимуму після того, як оптимізм щодо відкриття міжнародних кордонів Китаю спровокував різке ралі червоного металу.

Ф'ючерси на мідь впали на 0,4% до $3,9588 за фунт після зростання на 2,6% минулого тижня.

Ціни на червоний метал різко зросли після того, як Китай цього місяця ще більше послабив заходи щодо боротьби з COVID, що, як сподіваються ринки, викличе швидке відновлення економіки найбільшого у світі імпортера міді.