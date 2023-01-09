Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Фондові індекси Азії зросли на тлі оптимізму щодо економіки КНР

13:23 09.01.2023 |

Фінанси

 

Фондові індекси Азії у понеділок зросли, при цьому біржі Японії були закриті у зв'язку зі святковим днем.

Китай відкрив кордони з Гонконгом, а також скасував обов'язковий карантин для туристів, що прибувають до країни, що підвищило оптимізм інвесторів щодо перспектив економічної активності в країні.

Представник Народного банку Китаю Го Шуцин заявив у вихідні, що зростання економіки швидко відновиться і повернеться на "нормальний шлях", оскільки уряд збільшує фінансову підтримку домогосподарствам та приватним компаніям, щоб допомогти їм оговтатися від викликаного пандемією COVID-19 спаду.

Аналітики Goldman Sachs і Morgan Stanley прогнозують зростання китайського ринку акцій, а також очікують на прискорення темпів підйому ВВП КНР до 5% або вище цього року.

Китайський індекс Shanghai Composite за підсумками торгів підвищився на 0,6%. Гонконгський індикатор Hang Seng піднявся на 1,9% і досягнув максимальної позначки з липня минулого року.

Акціонери Ant Group погодилися на зміну структури компанії, внаслідок чого мільярдер Джек Ма втратив контроль над нею. Котирування акцій інтернет-гіганта Alibaba, засновником якого є Ма, у понеділок злетіли на 8,7% і стали лідером підвищення на Гонконзькій фондовій біржі.

Крім того, суттєво зросли котирування паперів орієнтованих на споживачів компаній, включаючи виробника споживчої електроніки Xiaomi - на 7,7%, що випускає трикотажні вироби Shenzhou International Group Holdings Ltd. - на 5,3%, власника мережевих ресторанів Haidilao International Holding - на 5,6%, пивоварної компанії China Resources Beer - на 4,4%.

Акції розробника ігор Netease Inc. подорожчали на 2,6%, оператора казино Sands China - на 3,7%, виробника алюмінію China Hongqiao Group - на 5,8%, телекомунікаційної China Telecom - на 0,6%, нафтовий PetroChina Co. - на 0,3%.

Значення південнокорейського індексу Kospi протягом дня підскочило на 2,6%.

Котирування паперів одного з найбільших у світі виробників чіпів та електроніки Samsung Electronics Co. зросли на 2,7%, автовиробника Hyundai Motor - на 3,1%.

Австралійський індекс S&P/ASX 200 збільшився на 0,6% - до максимуму за три тижні.

Лідером підйому стали папери Paladin Energy Ltd., які займаються видобутком урану, що додали в ціні 9,6%.

Акції найбільшої гірничодобувної компанії світу BHP подорожчали на 1%.

Вартість провідного виробника вина Treasury Wine Estates Ltd. підвищився на 1,2%.

Виробник залізняку Fortescue Metals Group повідомив про відставку 31 січня головного фінансового директора Яна Уеллса. Він приєднався до компанії у 2010 році, а посаду CFO обіймав з 2018 року. Котирування акцій Fortescue Metals знизилися на 0,8% у понеділок.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,0827
  0,7094
 1,85

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,9703  0,01 0,02 40,8027  0,03 0,08
EUR 41,6857  0,13 0,31 42,8537  0,22 0,51

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес