Фондові індекси Азії зросли на тлі оптимізму щодо економіки КНР

Фондові індекси Азії у понеділок зросли, при цьому біржі Японії були закриті у зв'язку зі святковим днем.

Китай відкрив кордони з Гонконгом, а також скасував обов'язковий карантин для туристів, що прибувають до країни, що підвищило оптимізм інвесторів щодо перспектив економічної активності в країні.

Представник Народного банку Китаю Го Шуцин заявив у вихідні, що зростання економіки швидко відновиться і повернеться на "нормальний шлях", оскільки уряд збільшує фінансову підтримку домогосподарствам та приватним компаніям, щоб допомогти їм оговтатися від викликаного пандемією COVID-19 спаду.

Аналітики Goldman Sachs і Morgan Stanley прогнозують зростання китайського ринку акцій, а також очікують на прискорення темпів підйому ВВП КНР до 5% або вище цього року.

Китайський індекс Shanghai Composite за підсумками торгів підвищився на 0,6%. Гонконгський індикатор Hang Seng піднявся на 1,9% і досягнув максимальної позначки з липня минулого року.

Акціонери Ant Group погодилися на зміну структури компанії, внаслідок чого мільярдер Джек Ма втратив контроль над нею. Котирування акцій інтернет-гіганта Alibaba, засновником якого є Ма, у понеділок злетіли на 8,7% і стали лідером підвищення на Гонконзькій фондовій біржі.

Крім того, суттєво зросли котирування паперів орієнтованих на споживачів компаній, включаючи виробника споживчої електроніки Xiaomi - на 7,7%, що випускає трикотажні вироби Shenzhou International Group Holdings Ltd. - на 5,3%, власника мережевих ресторанів Haidilao International Holding - на 5,6%, пивоварної компанії China Resources Beer - на 4,4%.

Акції розробника ігор Netease Inc. подорожчали на 2,6%, оператора казино Sands China - на 3,7%, виробника алюмінію China Hongqiao Group - на 5,8%, телекомунікаційної China Telecom - на 0,6%, нафтовий PetroChina Co. - на 0,3%.

Значення південнокорейського індексу Kospi протягом дня підскочило на 2,6%.

Котирування паперів одного з найбільших у світі виробників чіпів та електроніки Samsung Electronics Co. зросли на 2,7%, автовиробника Hyundai Motor - на 3,1%.

Австралійський індекс S&P/ASX 200 збільшився на 0,6% - до максимуму за три тижні.

Лідером підйому стали папери Paladin Energy Ltd., які займаються видобутком урану, що додали в ціні 9,6%.

Акції найбільшої гірничодобувної компанії світу BHP подорожчали на 1%.

Вартість провідного виробника вина Treasury Wine Estates Ltd. підвищився на 1,2%.

Виробник залізняку Fortescue Metals Group повідомив про відставку 31 січня головного фінансового директора Яна Уеллса. Він приєднався до компанії у 2010 році, а посаду CFO обіймав з 2018 року. Котирування акцій Fortescue Metals знизилися на 0,8% у понеділок.