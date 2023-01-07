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Чистий продаж НБУ цього тижня знизився до $675 млн
23:40 06.01.2023 |
Чистий продаж доларів Національним банком України (НБУ) після стрибка в останній тиждень минулого року до $1 млрд 101,79 млн у перший тиждень нового року знизився до $674,7 млн.
Згідно з інформацією Нацбанку на його сайті, з 2 по 6 січня він придбав $7,9 млн, що відповідає звичайним обсягам купівлі в період війни, тоді як продав $682,6 млн порівняно з $1 млрд 101,79 млн тижнем раніше.
На готівковому ринку долар за підсумками тижня знову подорожчав залишився на рівні близько 40,75 грн/$1, проте спред трохи звузився.
Як повідомлялося, обсяг інтервенцій Нацбанку в грудні зріс до $3,16 млрд з $1,57 млрд у листопаді та $2,03 млрд у жовтні.
Загалом за 2022 рік НБУ придбав на ринку $3 млрд 268,0 млн та EUR111,0 млн, а продав $26 млрд 380,6 млн та EUR1 млрд 789,1 млн.
У тому числі з початку війни купівля валюти досягла $2 млрд 611,1 млн та EUR111,0 млн, а продаж - $23 млрд 610,4 млн та EUR1 млрд 789,1 млн.
Міжнародні резерви Нацбанку в грудні зросли на 1,9%, або на $536,4 млн - до $28,491 млрд, завдяки валютним надходженням від міжнародних партнерів, які перевищили інтервенції НБУ з продажу валюти для підтримки фіксованого курсу.
Загалом за 2022 рік вони знизилися на 7,9%, або $2,45 млрд.
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