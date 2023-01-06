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Акції всіх українських агрокомпаній за минулий рік обвалилися в середньому в 2 рази
17:49 06.01.2023 |
Ціна на акції всіх 10 українських агрохолдингів, цінні папери яких котируються на Варшавській та Лондонській біржах, знизилася у 2022 році, падіння становило від 1,4 раза для "Укрпродукту" до 3,15 раза для "Кернела".
З даних відповідних бірж випливає, що всі українські агрокомпанії суттєво постраждали через російське воєнне вторгнення та спричинені ним негативні наслідки для економіки країни. При цьому їхнє територіальне розташування не відігравало вирішального значення - акції "Агротону", земельний банк якого окупували росіяни, впали в ціні в 1,86 раза, тоді як "Мілкіленд", що не потрапив під окупацію, - у 2,5 раза.
За даними біржі, за період з 1 січня 2022 року до 6 січня 2023 року відбулося таке здешевлення цінних паперів українських агрокомпаній:
* "Укрпродукту" - у 1,4 раза, до $3,25 (PLN14,3) з $4,5 (PLN19,8).
* "Овостару" - в 1,52 раза, до PLN44,8 з PLN68;
* KSG Agro - в 1,73 раза, до PLN2,21 з PLN3,84;
* МХП - в 1,81 раза, до $ 3,7 (PLN16,28) з $ 6,72 (PLN29,7).
* "Астарти" - в 1,83 раза, до PLN22,2 з PLN40,55;
* "Агротону" - в 1,86 раза, до PLN3,62 з PLN6,76
* "ІМК" - у 1,92 раза, до PLN16,6 з PLN32.
* "Мілкіленду" - у 2,5 раза, до PLN0,9 з PLN2,25;
* "Агроліги" - у 2,66 раза, до PLN19,9 з PLN53.
* "Кернела" - у 3,15 раза, до PLN18,49 з PLN58,3
Таким чином, акції п'яти із 10 холдингів подешевшали за рік у 1,73-1,92 раза, що дозволяє орієнтовно судити про середній діапазон падіння в галузі.
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