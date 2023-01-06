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Всі види пального знизилися в ціні
11:18 06.01.2023 |
У п'ятницю, 6 січня, порівняно із четвергом, 5 січня, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз, бензин марки "Євро-95" та дизельне паливо марки "Євро" знизилися на 0,2-0,6% до 29,59-55,49 гривень за літр.
Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС, передають Українськi Новини.
Середні ціни на бензин А-95 знизилися на 0,6% із 51,99 гривні за літр до 51,69 гривні за літр.
Середні ціни на дизельне паливо знизилися на 0,3% із 55,66 гривень за літр до 55,49 гривні за літр.
Середні ціни на газ знизилися на 0,2% із 29,65 гривні за літр до 29,59 гривні за літр.
Ціни на заправках 6 січня, гривні/літр:
|
Мережа АЗС
|
Євро-95
|
Євродизель
|
Газ
|
КЛО
|
51,07
|
54,47
|
28,81
|
Окко
|
52,00
|
56,00
|
29,99
|
WOG
|
52,00
|
56,00
|
29,98
|
Середнє значення
|
51,69
|
55,49
|
29,59
|
|
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