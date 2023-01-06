Всі види пального знизилися в ціні

У п'ятницю, 6 січня, порівняно із четвергом, 5 січня, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз, бензин марки "Євро-95" та дизельне паливо марки "Євро" знизилися на 0,2-0,6% до 29,59-55,49 гривень за літр.

Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС, передають Українськi Новини.

Середні ціни на бензин А-95 знизилися на 0,6% із 51,99 гривні за літр до 51,69 гривні за літр.

Середні ціни на дизельне паливо знизилися на 0,3% із 55,66 гривень за літр до 55,49 гривні за літр.

Середні ціни на газ знизилися на 0,2% із 29,65 гривні за літр до 29,59 гривні за літр.





Ціни на заправках 6 січня, гривні/літр: